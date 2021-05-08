Sanatçıdan sadece size özel

Bir arkadaşıma gelen hediye beni Azadeh Joghataei'ye götürdü.

Hediye oğlunun neredeyse kopyası gibiydi. Yüzünde sadece gözleri olan bir bez bebeğin bir karakteri bu kadar iyi yansıtabilmesi ilgimi çekti.

Hemen arkadaşımdan bu sanatçının kim olduğunu öğrenip iletişime geçmek istedim. Azadeh Joghataei, İran asıllı bir ressam. 3 yıldır Türkiye'de yaşıyor.



İran'da moda tasarımı ve resim üzerine lisans üstü eğitim almış. Üniversitede eğitim verirken bazı özel sebeplerden dolayı Türkiye'ye gelmiş. 6 ay Ankara'da yaşadıktan sonra İzmir'i keşfetmiş ve bir daha da İzmir'den kopamamış.

Oturma ve çalışma izni alabildiği sürece burada kalmak istediğini belirten Azadeh Joghataei, İzmir'in kendisi için çok özel olduğunu dile getiriyor.

Sanatçı kişiliğiyle burada da boş durmayan Joghataei, kişiye özel bebekler, tablolar yapıyor. Sosyal medyada adeta dijital bir sergi açan sanatçı, Farsça dersleri vererek geçimini sağlıyor. Kişiye özel tabloları da oldukça ilgi gören ressam Joghataei, "Burada çok arkadaşım var.

Sanata ve sanatçıya değer veriyorlar. Bu yüzden Türkiye ve İzmir benim için çok özel" diyor.

● Biraz kendinizi tanıtır mısınız?

38 yaşında bir sanatçıyım. 9 yaşındayken sanat ile tanıştım. Annem yaz için bana resim sınavı göndermiş. O ünden sonra girdi benim hayatıma resim. Lise ve üniversitede devam ettim. 29 yıldır boyalar ve desenlerle yaşıyorum.

● Hangi eğitimleri aldınız?

Lisansımı ve yüksek lisansımı resim üzerine yaptım. İran'da lise ve üniversitede öğretmenlik yapıyordum. Moda tasarımı, aksesuar tasarımı ve bez bebek yapımı konusuna hakimim.

● İranlısınız? Kadınların sanatla bağı nasıl İran'da?

Evet İranlıyım. İran'da kadınlar Türkiye gibi el işleri ve sanat konusunda oldukça profesyoneller. Ben mesela pek çok kez resim sergisi açtım.

● Kaç yıldır Türkiye'desiniz?

Özel sebeplerden dolayı Türkiye'ye geldim ve 3 yıldır buradayım. 6 ay Ankara'da yaşadım. Sonra İzmir'e geldim.

Burada birçok arkadaşım var.

Onlarla konuşarak ve online dersler alarak Türkçe öğrendim.

● Ne kadar kalacaksınız?

Türkiye'de oturma iznim var ama çalışma iznim yok. Bu yüzden çalışamıyorum.

Burayı çok sevdim. İnsanların pozitif enerjisi çok yüksek. Şehir çok güzel. Sanata ve sanatçıya çok değer veriyorlar. Çalışma izni alabilirsem kalmak istiyorum. Çalışma izni aldığım zaman moda tasarımcısı olarak çalışabilirim.

Şimdilik bebek ve resim yaparak geçiniyorum.

● Kişiye özel tablo yapma fikri nasıl çıktı?

İnsanlar kendi resimlerini görmeyi seviyorlar. Özel günlerini tabloda görmeyi seviyorlar. Özellikle aile resimleri ve evcil hayvan resimlerini çok tercih ediyorlar.

Resimler bazen gerçek karaktere o kadar benziyor ki kendim bile şaşırıyorum.

Sahipleri beğenince ise büyük bir pozitif enerjiyle doluyorum.

● Sizin hayvanlarla aranız nasıl?

Ben de hayvansever bir sanatçı olduğum için hayvan resimlerini seve seve yapıyorum. Hatta bir kedi sahiplendim.

Maalesef tek göz var ama 1 yıldan fazladır bana arkadaşlık ediyor. fazla dan beni arkadaş oldu.

● Kişilere benzer bebekler yapıyorsunuz.

Bu çalışmadan biraz bahseder misiniz?

Yıllar önce bez bebek yapmayı öğrenmiştim. Moda tasarımı eğitimim de var. Özel sipariş resimler gelmeye başlayınca kişilerin benzerlerinden bebek yapmaya başladım. Bana fotoğraf yolluyorlar ben de onlara yüzde doksan benzeyen bebekler yapıyorum.

Benim bebeklerimin yüzlerinde sadece gözleri var. Ağız ve burun yok. Bu da benim tarzım ve imzam.

● Çok talep geliyor mu?

Evet özellikle evcil hayvan resimlerini büyük ilgi var. Bebekler de ilgi görüyor.

Bir fotoğraftaki kişilerin kıyafet ve saçlarına kadar benzer karakterler yapıyorum.

Böylece o güne, o ana özel bir anıyı üç boyutlu olarak saklayabiliyorlar.

● Resim ya da bebek yaptırmak isteyenler size nasıl ulaşıyor?

Benim instagram da sayfam var. Artshop. dornika... Bütün el işlerimi orda paylaşıyorum.

● Sanatsal açıdan İran ve Türkiye'nin farklılıkları neler?

Bence fark yok. Sanatsever insanlar nerde olursa olsun sanatı seviyor.

İran'da da sanatsever çok fazla var.

Özellikle çok iyi kadın ressamlar var.

● İki ülkede gelen özel isteklerin farkları neler?

Moda tasarım ve aksesuar tasarım burada biraz farklı çünkü kadınlar daha açık ve serbest giyiniyorlar. Güzel takılar takıyorlar. En büyük fark bu.