Bu ekmeğin kokusunda memleket özlemi var

Fırıncılığın tarihi, medeniyetin tarihi kadar eskidir; ekmek, insan tarafından işlenmiş ilk gıdalar arasında yer alır ve en büyük ölçekte işlenen ilk gıdadır.

Ekmeğin kökenine ilişkin tek bir kayıt bile olmamasına rağmen binlerce yıl öncesine dayandığı bilinen bir gerçektir.

Geleneksel eski ekmekler öğütülmüş tahılların suda bekletilmesi, ardından yoğurularak fırınlanmak üzere doğal mayalar ile fermantasyona tabi tutulması ile üretiliyordu. Dünyada en çok üretilen ve tüketilen temel besin kaynağı olan ekmeğin tarladan sofraya gelişi pek kolay olmamıştır. 10 bin yıl öncesinden günümüze, tarımda büyük ilerlemeler kaydedilmiş, tüm bu gelişmelere karşın ekmeğin özünde olan insan emeğinin teri hiç kurumamıştır.

Ekmek, insanoğlunun bilinen en eski ve önemli gıda maddesidir.



100 YILLIK EKŞİ MAYA

Bu hafta lezzet durağımızda doğduğum toprakların Sındırgı'nın İzzettin köyünden gelen 100 yıllık ekşi mayalı kara fırın ekmeğini Bornova Karaçam köyünde yapan Servet Ekmek'teyiz.

Servet Karadaş ve Akile Karadaş'ın 2000 yılından itibaren 350 ekmek kapasiteli aile işletmesinde ürettikleri 2 çeşit köy değirmeninde üretilen normal ve çavdar buğday karışımı kepekli unla ürettiği ekmekleri Bornova Karaçam köyünden alabilirsiniz. Servet Karadaş ekşi mayaları kendi köyündeki yaşlı ninelere yaptırıyor.

Ekşi hamurdan ekmek üretimi mayadan ekmek üretimi yaygın olamamakla birlikte Anadolu'da halen sürdürülmektedir. Çok sayıda mikroorganizmanın rol oynadığı bu teknik ile üretilen ekmeklerin maya ile üretilen ekmeklere göre üstün özellikleri vardır. Kökeni itibariyle çok eski bir geçmişe sahip olan Türk kültürü, yayıldığı coğrafya açısından da dünyanın en geniş kültür haritasına sahip medeniyetlerden birisidir. Bu köklü geçmiş ve güçlü yapıya sahip kültür içerisinde yer alan ekmeğin çok önemli bir yeri vardır. Ekmek, Türk yemek kültüründe yiyeceklerin başında gelen temel bir gıda maddesidir.

Yöresel farklılıkların olduğu ekmek pişirme metotları, Anadolu'da çok zengin bir ekmek kültürünün doğmasına yol açmıştır. Ekmek, yapılış biçimlerine göre farklı isimler almaktadır.



DOGAL SEHIR SINDIRGI

Memlektim, doğduğum topraklar Sındırgı, kültürüyle, doğasıyla, sunduğu yiyeceklerle saklı kalmış cennet gibidir. Doğanın kucağında leyleklerin yuva kurduğu, mutluluk ve sağlık veren bir şehirdir Sındırgı.

Dünyada sadece Japonya ve Sındırgı'da bulunan termal suyuyla şifa kaynağıdır. Doğal güzellikleri ve yeraltı kaynaklarıyla Batı Anadolu'nun keşfedilmeyi bekleyen güzide ilçesi Sındırgı, Mükemmel bir kış tatili destinasyonudur.

2021 yılı Sındırgı ilçesinde Çevre ve Güzellik Yılı ilan edildi. Alt yapı yatırımlarının ve birçok projenin tamamlandığı ilçede doğayı temiz tutacak, turizm ile doğal gezilebilecek alanların oluşturulacağı, görsel anlamında ilçeyi daha yeşil ve yeni bir görünüme kavuşturacak projeler de hayata geçirilmeye başlandı. Şehir ısıtmasının da çevreci enerji Jeotermal kullanılırken istihdama yönelik Jeotermal Sebze ve Meyve Kurutma tesisinde de çalışmalar hızla devam ediyor.

25 bin kişi kapasiteli arıtma tesisi devreye girdi. Hayvansal atıklarla ilgili biyogaz tesisi yakında faaliyetine başlayacak.