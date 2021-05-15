Daha renkli hazırlanın baharlara

MARTENİÇKA BAYRAMI

BULGARCADA "Mart'ın büyükannesi" anlamına gelen Baba Marta, Bulgaristan'da martın başından itibaren kutlanan bir bahar bayramı. Bulgar kültürüne göre Baba Marta, nazik davranılması gereken huysuz yaşlı bir kadınmış. Eğer öyle yapılmazsa kış ayları çok soğuk ve kasvetli geçermiş. Bulgarlar Marteniçka Bayramı'nda uzun ömrü simgeleyen beyaz renkten ve sağlığı temsil eden kırmızı renkten yapılmış bileklikleri mütevazı bir dilekle bileklerine bağlıyorlar. Bu bileklikler kırlangıç veya leylek görünceye kadar takılıyor ve baharda çiçek açan ilk ağaç dalına bağlanıyor.



VENEDİK KARNAVALI

VENEDİK Karnavalı'nın kökeninin Pagan kültüründeki bir bahar tanrıçası olan Eostre kutlamalarına dayandığı düşünülüyor. Paskalya ile ilişkili olduğuna inanılan bu karnavalda Venedikliler maskeli balolar düzenleyerek baharın gelişini kutluyorlar. Maske takılmasının sebebinin ise sınıf farkının ortadan kaldırılması olduğu düşünülüyor.





SAKURA FESTİVALİ GÜZELLİKLERİNE

Japonya'nın kiraz çiçekleri (sakura) festivali, ülke genelinde Mart sonundan Mayıs başına kadar sürüyor. Japonlar yüzyıllardır devam eden Hanami (çiçek izleme) Bayramı ile ağaçların altında partiler düzenleyerek baharı karşılıyorlar.



ÇIRPILMIŞ YUMURTA FESTİVALİ

BİNLERCE kişinin bir araya geldiği festivalin odak noktası yeni bir yaşamın sembolü olan yumurtalar. Birkaç yüz yıl önceye dayayan bu bahar bayramında çok fazla miktarda çırpılmış yumurta kocaman tencerelerde pişiriliyor ve ücretsiz olarak dağıtılıyor.





HOLİ BAYRAMI

HİNT kültürünün en büyük bayramlarından biri olan Holi Festivali'nin asıl amacı doğayı kutlamak ve bize verdikleri için ona teşekkür etmek. Renklerin Bayramı olarak anılmasının sebebi ise bu festivalde insanların hazırladıkları boyaları birbirine fırlatması. Bu olaylardan sonra da bahara yakışan rengarenk bir görüntü ortaya çıkıyor.



ÇİÇEK GEÇİT TÖRENİ

HER yıl nisan ayında baharı karşılamak için yapılan Çiçek Geçit Töreni, Hollanda'nın en önemli etkinliklerinden birisi. Güney Hollanda'daki Noordwijk şehrinden yola çıkan geçit Haarlem kentinde sonlanıyor. Binlerce kişi de neredeyse 40 kilometre uzunluğa sahip olan bu güzel çiçekleri izlemek için yollara dökülüyor.



SONGKRAN SU FESTİVALİ

TAYLAND'da Bahar ve Yeni Yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen Songkran Su Festivali, üç gün sürüyor. Su, yeni yılda insanların evlerini ve ruhlarını temizleyerek yenilenmeyi ve yeniden doğuşu temsil ediyor. Tayland Yeni Yılı'nı kutlayan bu festivalde ayrıca ana yollar kapatılıyor ve çılgın su savaşları yapılıyor.



GÖZLEME BAYRAMI

RUSÇA'da gözleme veya krep anlamına gelen blini, Maslenitsa Bayramı'nın simgesi. Blini'ler dairesel şekilleri ve sıcaklıkları itibariyle güneşe benzetiliyor ve yaz mevsimini kucaklamayı temsil ediyor. Festival sonunda ise kış mevsimini temsil eden saman kullanılarak yapılmış olan bir korkuluk olan "Leydi Maslenitsa" yakılarak kışa veda ediliyor.