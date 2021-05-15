Espadrıl geri döndü

1980'lerin espadril ayakkabı modası 2021'de vazgeçilmeyen ayakkabı modeli haline geldi. Modada öyle bir algı oluşmuş ki güzel olacaksan eğer zorluk çekeceksin. Güzel olmak kolay değil gibi bir imaj yaratıldı. Neyseki son bir kaç yıldır özellikle de bu sezon bu tabu yıkıldı. Çünkü espadriller hem çok şık hem de çok rahat. Sizler de sıcak yaz havalarında hem şık görünmek hem de rahat etmek istiyorsanız espadril ayakkabılar için kolları sıvamanız gerekiyor. Özellikle şortlarla, salaş elbiselerle, havuç pantolonlarla rahatlıkla giyebilirsiniz. Sizin kıyafet zevkinize kalmış anlayacağınız.