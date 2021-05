“Karavan tiyatrosu Haziran’da yola çıkıyor”

İzmir'de çocuk tiyatrosu deyince akla ilk gelen isimlerden biri Erçin Sıcakkan... Yıllardır Sıcakkan Sanat Merkezi olarak, 'oyun izletmedikleri, tiyatro sahnelerini sevdirmedikleri çocuk kalmamıştır' desek yeridir. Pandemiyle birlikte salonlar kapandığında yine boş durmadı ekibiyle...

Bu kez okul bahçelerinde öğrencilerle buluşmaya başladı. Ancak bu onun için yeterli değildi.

Kısıtlama ve kapanmalarla geçen süreçte kimsenin oyun izleyemediğini görünce, gezici karavan tiyatrosu projesini hayata geçirdi. Aldığı karavanın içini yaptırma aşamasında şu anda... Ve oyunlarıyla yollara düşmek için tek ihtiyacı olan şey, belediyelerin ve sponsorların desteği...



Karavan tiyatrosu fikri ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

Gezici karavan tiyatrosu porjesi, 2004'te Sıcakkan Sanat Merkezi'ni kurduğumdan beri hayalimdi. Ama bir türlü zamanına karar veremiyordum.

Pandemide salonların kapanmasıyla bu düşünce yeniden kafamda canlandı. Karavanın popüler olduğu bu günlerde, kendi elektriğini üretebilen, hidrolik sistemi olan, her yere kolaylıkla ulaşabileceğimiz bir karavanla tiyatro projesi için harekete geçtik.





1 BİLET AL, 1 ÇOCUK SEVİNDİR

Nasıl başladın çalışmalara ve hangi aşamadasınız?

Bir arkadaşımdan karavan satın almakla başladım işe. Sonra içini yapmaya geldi sıra. Tabii çok masraflı bir iş... Salgında zaten vergilerle, borçlarla uğraşıyoruz, aldığımız destekler yeterli değil, ekibimizi korumam lazım, arkadaşlarımızın vergileri ödeniyor...

Masraf çok yani... Böyle olunca belediyelere başvurduk destek almak için bir sonuç çıkmadı. Bazı şirketlere gittik, fikrimizi çok olumlu karşılamakla birlikte şu anda zor durumda olduklarını söylediler.





Çözüm bulabildin mi projeyi ilerletmek için?

Büyük destekler aramak yerine daha lokal sponsorlara yönelmeyi düşündüm. Öncelikle üyesi olduğum plak grupları var, birçok arkadaşımın olduğu. Onlara açtım konuyu ve isteyenlerin bize destek verebileceğini söyledim. İnanılmaz bir destek geldi. Bunu bilet satışı şeklinde yaptık. Herkes bir bilet alabilir, bir bilet 100 lira ve bu kombine bir bilet. Bunu alan kişi, sezon açıldığında Sıcakkan Çocuk Tiyatrosu'nun bütün oyunlarını ücretsiz izleyebilecek. İster kendisi, ister bir yakını, isterse de bunu hediye edebilecek. Hatta uzakta olup da gelemeyenler için, biz o sayıda ücretini ödeyemeyecek durumdaki öğrenciyi oyunlarımıza davet edeceğiz. Yani bu biletleri alan kişiler adına gelip oyunlarımızı ücretsiz izleyebilecekler.



Nasıl ilgi gördü bu kampanya?

Önce plak dostlarından birçok bilet alımı başladı.

10 bilet alanlar, 20 bilet alanlar... Ardından genel olarak tüm arkadaşlarıma duyurmaya başladım ve çok büyük ilgi gördük. Şu ana kadar 200 bilet satışını gerçekleştirdik. Bu da çok iyi bir rakam ve masrafın yarıya yakınını karşılamaya yetiyor karavanın. Geri kalanını biz tamamlayabiliyoruz.

Bu arada gördüğümüz ilgiyle sponsorlar da gelmeye başladı. İlk sponsorumuz Egeria Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri şirketi oldu. İkinci sponsorumuz ise BeşiktAŞK WA Kartalları. Bu ne demek... İlk iki oyunumuzu bir an önce oynayabileceğiz demek, karavan biter bitmez.



Ne zaman başlayabilirsiniz sence?

Bir karavan yapım şirketi var, daha önce anlaştığımız.

Haftaya karavanın yapımına başlayacağız. Okul arkadaşımız Ali Gündoğdu, Sergi Mimarlık, karavanın projesini çizdi. Bu arada satılan biletlerle karavanın bir köşesine bir plaket yaptıracağız. O plakette bugüne kadar destek olan herkesin ismi olacak ve bu isimler sonsuza dek bizimle yaşayacak. Ben Haziran'da artık karavanla sokağa çıkmak istiyorum.



HERKESİN AYAĞINA GİDECEĞİZ

Bu karavan tiyatro projesi neden bu kadar önemli?

Pandemi başladığından beri kimse doğru düzgün tiyatroyla buluşamıyor. Hele çocuklar çok özlediler. Bir yıldır oyun izlememişler. Okulların bahçelerinde oynadığımız oyunlarda gözlerindeki sevinci görmeliydin. Ama bu buluşmalar çok kısıtlıydı, çok azına ulaşabildik. Şu anda ise hiç kimse tiyatro yüzü göremiyor. Ama gezici karavanla herkesin, her kesimin ayağına tiyatroyu götüreceğiz.

Tüm çocuklar oyun izleyebilecek.

Nasıl bir yol izleyecek karavan tiyatrosu?

Sponsorlarımız sayesinde her oyunu değişik bir semtte oynayacağız. İlk olarak Gaziemir'den bir mahalleyi düşünüyoruz. İkinci gideceğimiz yer de Menemen'de bir köy olacak. Bunları ayarlamış durumdayız şu anda. Önce muhtarla görüşüp ardından belediyeden ve kaymakamlıktan izin alacağız.

Sonra oraya sahnemizi kuracağız ve çocuklar da gelip oyunlarımızı rahat bir şekilde, bulaş riski olmadan izleyebilecekler.



NE KADAR DESTEK O KADAR OYUN

Karavan tiyatrosu sadece pandemi döneminde mi faaliyet gösterecek?

Hayır. Gezici karavan tiyatrosu, pandemiden sonra da devam edecek. İlginin aynı şekilde süreceğine inanıyorum. İzmir'de Mart'ta havalar ısınmaya başlıyor ve sıcaklar Ekim sonuna dek sürüyor.

Bu da demektir ki açık havada bol bol oyun oynayabiliriz. Ben salonlar açıldıktan sonra da bu projeyi geliştirmeyi düşünüyorum. Sürekli hale getirerek, yaz boyunca İzmir'in her yerinde, ardından da Türkiye'nin birçok yerinde oyunlarımızı oynamayı istiyorum.

Bu hayallerin gerçekleşmesi için önemli sponsor destekleri gerekiyor değil mi?

Tabii ki... Sponsor arayışlarımız sürüyor. Şimdilik iki sponsorumuz var ama sayılarının artacağına inanıyorum.

Belediyelerden ve Kültür Bakanlığı'ndan destek bekliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm ilçe ve hatta diğer illerdeki belediyelerimizin desteği çok önemli.



ÜCRET YOK HEDİYE VAR

● Karavanda tiyatro ücretli mi olacak?

Gezici karavan tiyatromuz çocuklarımız için tamamen ücretsiz. Ayrıca sponsor firmalarımızın hediyeleri de olacak kendilerine. İki sponsor firma hediyelerini hazırladılar bile. Açık havada ve sevimli dekorların içinde çocukların oyun izlemesi ayrıca çok daha keyif verecek.



Bülent GÜRLÜK