Mavi ve yeşilin dansı

Bir düşünün, maviyi ve yeşili...

Öyle bir düşünün ki dansa davet etsin mavisi, yeşili...

Yeşil dallarındaki kuşlar gibi salıversin kendini gökyüzünün o eşsiz mavisine. Yüzlerce yıllık sevdalılar gibi kavuşsunlar birbirlerine ve siz düşünmeye devam edin. Maviyi ve yeşili kavrayan güneş gibi. Berrak göletten izleyin bu ikisinin dans edişini...

Bir düşünün, şeffaflığı ve saflığı...

Öyle bir düşünün ki tek pare olsunlar, tek bir yerde buluşsunlar...

Su gibi olsunlar. Adına pınar densin, gölet densin, şifa densin, çay densin, nehir densin... Ama saflığını ve şeffaflığını kaybetmesin. Ve düşünmeye devam edin. Bir Düşünün; Sağlığı, güzelliği, doğayı ve kendinizi... Öyle bir düşünün ki güneşin can verdiği renkler olsun etrafınızda. O Masmavi gökyüzünün bitmesine izin vermeyen ormanların arasında, soluduğunuz havayı düşünün. İçtiğiniz suyun tadını düşünün. Tam merkezindeyken doğanın, kendinizi düşünün...

İşte Sındırgı'dasınız... Artık düşünmeyi bırakın ve sadece yaşayın...

Eğer tek isteğiniz şehir kalabalığından uzak ve huzurlu bir tatil geçirmekse, Balıkesir Sındırgı sizleri ağırlamaya hazır. Yakın bir zamanda termal turizm bölgesi olarak ilan edilen bölge, ilçeye 17 kilometre uzaklıktadır.

Termal sular; romatizmaya, nefrit, nevralji ve kadın hastalıklarına şifa olmaktadır. Bölgedeki oteller, rahatsızlığınıza göre tedavi süreçleri belirlemektedir.

Son söz; Termal ve Yağcıbedir'in başkenti, Türkiye'nin mutluluk cenneti Sındırgı sizi çağırıyor. Doğal güzellikleri, 2 bin yıllık bir geleneği yaşatan Sındırgı, şifalı termal suları ile keşfedilmeyi bekleyen saklı bir cennettir. Kuvva-yi Milliye ateşinin yakıldığı şehir olan Sındırgı bu kutsal mücadelede yer almış, kahramanlık destanı yazmıştır.

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