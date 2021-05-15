Robot süpürgeler evin düzenini belirliyor

Robot süpürge kullanımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de arttı.

Robot süpürgelerle ile ilgili yapılan bir araştırmaya göre bu akıllı aletlerin üretimi adet olarak yüzde 560'lık bir büyüme gösterdi.

Araştırma sonucuna göre Türkiye'de hanelerin yüzde 4.7'sinde robot süpürge bulunuyor. Robot süpürge satın alanların yüzde 92'si beklentilerini karşıladığı için memnun oldukları ortaya çıktı.



KABLOLAR TOPLANIYOR

Araştırma sonuçları robot süpürge kullanıcılarının yüzde 23'ünün temizlik öncesi bir hazırlık yapmadığını ortaya koyuyor.

Yapılan ön hazırlıkta ise yüzde 52 oranı ile kabloları toplamak ilk sırayı alırken, yerde duran eşyaları kaldırmak ise yüzde 51 ile ikinci sırada yer alıyor.

Robot süpürge kullanıcılarının sadece yüzde 17'si temizlik öncesinde halıları kaldırmayı tercih ederken, yüzde 3'lük kesim de diğer ön hazırlıkları gerçekleştiriyor.



DEKORASYON DEGISIYOR

ROBOT süpürgelerin mobilya sektörüne etkileri önümüzdeki dönemlerde kendisini daha çok hissettirecek. Araştırmaya göre robot süpürge alanların ev dekorasyonunu da ciddi şekilde değiştirdiğini gösteriyor. Araştırmaya katılanların yüzde 72'si "mobilyalarımı robot süpürgeye göre seçerim", derken yüzde 44'lük bir kısım da evinin dekorasyonunu robot süpürgeye göre değiştirdiğini belirtti.

Araştırmaya katılanların yüzde 38'i ise evinin dekorasyonunda değişiklik yapmayı planladığını söyledi. Değişiklik yapmayacağım diyen ise yok.



EVCIL HAYVAN BESLEYENLER

ARAŞTIRMA, robot süpürge tercih edenlerin yüzde 72'sinin evcil hayvanı olduğunu gösteriyor. Evcil hayvan besleyenlerin "etrafa dökülen tüy" sorununda kurtarıcı olarak gördüğü robot süpürgelere; yüzde 43 kedi, yüzde 28 köpek, yüzde 26 kuş, yüzde 3 oranında da diğer evcil hayvan sahiplerinden yoğun ilgi var.



KONUSAN ROBOT ISTIYORLAR

ROBOT süpürgelerin yüzde 59'unda konuşma özelliği var. Robot süpürge kullanıcılarının yüzde 50'si bu özelliği faydalı bulurken, yüzde 37'si ise çok faydalı olduğunu düşünüyor. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 3'ü hiç faydalı bulmadığını söylerken, yüzde 11'lik bir kısım ise kararsız.