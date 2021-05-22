Bir ‘tık’la doğa ve tarih turu

YELLOWSTONE NATIONAL PARK, ABD

Yellowstone Yanardağı'nın da dahil olduğu milli parkta sıcak su ve buhar püskürten gayzerler, rengarenk kaplıcalar hatta kanyonlar bulunuyor. Yellowstone Milli Parkı'nda online ziyaretçilerin mutlaka görmesi gerek noktalar ise; dünyanın en büyük kaplıcalarından Grand Prismatik Springs ve ortalama 1,5 saatte bir püskürtme yapan Old Faithful Gayzeri.

DRY TORTUGAS NATIONAL PARK, ABD

Dry Tortugas, Amerika'nın Mexico Körfezi'nde yer alan Florida Keys Takımadaları ve mercan resiflerini kapsayan milli parkı. Dalış, yüzme ve balık tutmaya uygun olarak bölümlere ayrılan milli parkta, tamamlanmamış olsa da heybetiyle göz kamaştıran Fort Jefferson hisarı görülmeye değer. Milli parkı dolaşırken, bembeyaz kumsallara ve deniz fenerine mutlaka göz atın. Dry Tortugas Milli Parkı'nı sanal da olsa şöyle bir turlamak içinizi açacak.

KAPADOKYA, NEVŞEHİR

Peribacalarından Uçhisar Kalesi'ne, Göreme Açık Hava Müzesi'nden Derinkuyu Yeraltı Şehri'ne uzanan bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi gibi Kapadokya çevresinde görülecek yerleri de sanal turunuzun duraklarına eklemeyi unutmayın. Kapadokya sanal tur yapabileceğiniz doğal güzellikler arasında.

YEDIGÖLLER MİLLİ PARKI, BOLU

Birbirine oldukça yakın irili ufaklı 7 gölün yer aldığı Yedigöller Milli Parkı, dört mevsim görülmeye değer. Kampçıların, doğa yürüyüşçülerinin ve günübirlikçilerin akın ettiği mili park, Türkiye'nin en ünlü milli parklarından biri. Yedigöller'in tertemiz havasını solumak paha biçilemez ama Yedigöller'e kadar gitmeden bölgede kısa bir keşif turu atabilir bir ön bilgi sahibi olabilirsiniz.

TARİHİ GELİBOLU YARIM ADASI, ÇANAKKALE

Çanakkale kahramanlarının ebedi istirahatgahı olan Çanakkale Şehitliği ve Gelibolu Anıtı olarak da bilinen Mehmetçik Şehitler Abidesi sanal gezi ile görebileceğiniz tarihi yerlerin başında geliyor. Çanakkale Şehitlikler Abidesi'nin farklı noktalarını 360 derece panoramik fotoğraflarla online inceleyebilirsiniz.

NEMRUT DAĞI, ADIYAMAN

2150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı'nda Kommagene Kralı 1. Antiochos'un inşa ettirdiği doğu terasında yer alan 10 metre yüksekliğindeki dev tanrı heykellerini, krallığın gökyüzü hakimiyetini temsilen kartal ile yeryüzü hakimiyetini temsilen aslanı evinizden görmek mümkün.

GÖBEKLİTEPE, ŞANLIURFA

Göbeklitepe, insanoğlunun eliyle inşa ettiği bilinen en eski ibadet yeri olarak biliniyor. Günümüzden 12 bin yıl öncesine tarihlenen Göbeklitepe kazıları ile insanların tarımdan çok daha önce yerleşik yaşama geçtiği gerçeğiyle yüzleştik. Filmlere, dizilere, romanlara konu olan bu önemli mabet, Şanlıurfa'da yer alıyor. Bu inanılmaz tarihi mekanı sanal turla gezmek mümkün.

FRİG VADİSİ, AFYONKA

Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya arasındaki geniş bir üçgende milattan önce 900-600 yıllarında hüküm süren Frig Krallığı, bölgede birçok tarihi yapı bırakmış. Kral Midas efsanesinin kulaktan kulağa yayıldığı Frigya bölgesi, birçok oyma ve kabartmaya, kilise ve kale kalıntılarına ev sahipliği yapıyor. Tam anlamıyla bir açık hava tarih müzesi diyebileceğimiz Frig Vadisi'nde Yazılıkaya en tanınmış tarihi eser durumunda.

PAMUKKALE, DENİZLİ

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Travertenleri, termal sularda yer alan minerallerin kimyasal tepkimesi ile karbeyaz manzaralara dönüşüyor. Kaynak sıcaklığı 35 ila 100 derece arasında değişen termal havuzların yer aldığı yamaç, her yıl ziyaretçi akınına uğruyor. Pamukkale Travertenleri'nin yanı başındaki Hierapolis Antik Kenti de antik havuzuyla tam bir cazibe merkezi.

YOSEMITE NATIONAL PARK, ABD

Kartpostalların üzerinde gördüğünüz o muhteşem şelaleler, heybetli granit kayalar, bir de göğe uzanan yaşlı sekoyalar... İşte onların hepsi, Kaliforniya'nın ortasında, Yosemite Vadisi'nde sizi bekliyor. Gün batımında altınmış gibi parlayan El Capitan kayasına mutlaka göz atın. Yosemite Ulusal Parkı'nda kızıl çam ormanları arasında yürüdüğünüzü hatta azgın nehirde rafting yaptığınızı hissettirecek bir sanal turun tadına doyamayacaksınız.