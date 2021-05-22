Çantalar görünmez oldu

Geçtiğimiz yıldan beri kendini hissettiren şeffaflık trendi artık vazgeçilmez oldu. Şeffaflık çantalara da şıçradı. ilkbahar/ yaz trendleri arasında transparan çantalar da var.

Günlük kombinlere ve şık stillere uydurabileceğiniz ve geçen seneden beri heyecanla sahip olmak istediğimiz o transparan çantalar artık yanı başımızda. Hatta Louis Vuitton, Rioni ve Dooney & Bourke gibi dünyaca ünlü çanta markaları, monogramlı çanta tasarımlarında vinil malzemeye yer veriyor.

Çünkü vinil malzeme, gerçek deri malzemeden daha dayanıklı ve daha uzun süre kullanılabiliyor. Çantanıza, detaylarına uygun renkte topuklu terlik ya da sandaletlerle bambaşka bir hava katabilirsiniz.