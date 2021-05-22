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Haberler Cumartesi Yazın vazgeçilmezi maxi elbiseler

Yazın vazgeçilmezi maxi elbiseler

Yazın vazgeçilmezi maxi elbiseler

22.5.2021

Büyük bir heyecanla beklediğimiz romantik yaz ayları sonunda geldi çattı. Konu yaz modası olduğunda vazgeçemediğimiz parçalardan biri de maxi elbiseler.

Yemekten davetlere, buluşmalardan partilere hemen hemen her yerde giyebileceğiniz maxi elbiseler, romantik ve şık bir hava yakalamak için oldukça ideal.

Üstelik rahatlıklarından bahsetmiyoruz bile! Özellikle çiçek desenli fırfırlı olanları bu sezon tüm markalarda karşımıza çıkıyor. İster terlik isterseniz sandaletle kombinleyebileceğiniz uzun püfür püfür elbiseler sizin dolabınızın da vazgeçilmezi olacak.

FULYA TANYOL

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