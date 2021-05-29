Açık mutfakta katkısız lezzetler

Bu haftaki lezzet durağımız gerçek hamburgerin dayanılmaz lezzetlerini sunan "Mengoli Bugers Steak Fries"... Mengoli, Korona virüs tedbirlerinin uygulandığı bugünlerde lezzete ve kaliteye düşkün, aynı zamanda sağlıklı yemek isteyenlere paket servisi ile hizmet veriyor.

Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde de paket servisi devam eden Mengoli'de bir telefonla etin ve burgerin en özeli kapınıza geliyor.

Paket servis menüsünde yeniliğe giden Mengoli, kalitesine ve markasına yakışır kahvaltı hizmeti de veriyor.

Hafta sonu evde kahvaltı keyfi yapmak isteyenlerin Mengoli'nin yeni kahvaltı menüsüne bakmasını tavsiye ediyoruz.



İKİNCİ AMBALAJ

Hijyenin, temizliğin ve sağlığımızın çok önemli olduğu bugünlerde Mengoli uyguladığı tedbirleri bir adım öteye taşımış. Ürünlerini normal ambalajına koyduktan sonra, her bir ürünü mutfaktan çıkmadan hijyenik ortamda Kraft kâğıtla tekrar paketliyorlar. Bu ikinci paketleme ile taşıma esnasında kurye ve diğer etkenlerden bulaşma riskini ortadan kaldırıyor.

Size ulaşan paketin içerisindeki ürünler mutfaktan çıktıktan sonraki süreçte dışarıdan temasa maruz kalmıyor.

Restoranda giriş ve çıkışlarda hijyen kurallarına azami özen gösterilmekte, dezenfektanla her yer dezenfekte ediliyor.

Çalışanların sağlığı da sürekli kontrol ediliyor. Antibakteriyel, gıda şartnamesine uygun, derin dondurucu ve mikrodalga fırın koşullarına uyumlu ambalajlar kullanıyorlar.



5 YILDIZ STANDARDINDA

Mengoli Orhun Sungurtekin'in yurt içinde ve dışında kazandığı bilgi birikim ve tecrübelerini İzmir'e taşıyarak açtığı çok özel farklı sıra dışı bir mekan.

12 aylık yoğun bir hazırlık döneminin ardından sektörün profesyonelleri ile uzun bir çalışmanın sonucunda ortaya çok keyifli bir mekan çıkmış. Mengoli 2017 Aralık ayında açılmış, 90 kişi kapasiteli iki katlı bir mekan. Mengoli açık mutfak konseptine uygun olarak misafirlerini rahat ettirecek şekilde tasarlanmış.

Ürünlerin hazırlanması ve pişirilmesi misafirler tarafından izlenebiliyor.

Bodrum katında ayrı bir hazırlık mutfağı da bulunuyor. Mengoli mutfağı 5 yıldızlı otel standartlarına sahip.

Ürün kalitesinden ve hijyen kurallarından ödün vermiyorlar. Sertifikalı etleri uzman bir çiftlikte Mengoli'ye özel hazırlanıyor. Etleri, hep taze ve lezzetli olması için, dondurmadan dinlendiriyorlar.

Hamburger köftelerini, yeteri kadar dinlenmiş, taze ve lezzetli etlerle günlük olarak hazırlıyorlar.

Hiçbir katkı maddesi eklemiyorlar.

Çünkü gerçek hamburger, katkısız ve ustalıkla pişirilmiş köfte ile yapılıyor.

Her gün en taze ve en lezzetli ekmekleri, kendi mutfaklarında tamamen doğal malzemeler ve Mengoli uzmanlığıyla pişiriliyor. Ev yapımı ekmeği hamburger köftelerinin tadına tat katıyor.



GLÜTENSİZ VE VEGAN

Menüde levrekli salata, ballı hardallı bonfile salata gibi iddalı salatalar ve makarna çeşitleri de bulunuyor.

Mengoli et restoranı olmasına rağmen menüsünde "vejetaryen" seçenekler de bulunuyor. Ayrıca "Çölyak" hastaları için glutensiz hamburger ve makarna da sunuyorlar.

Mengoli'nin tatlı ve içecek menüsü de çok zengin. Fıstık ezmeli kurabiyeden hamburger şeklinde hazırlanan içi taze meyve ve çikolata soslu "çokoburger" çok beğeniliyor.

Limonata ve ice tea hergün taze olarak hazırlanıyor. İçecek menüsünde "smoothie"ler de bulunuyor.

"Green Valley" taze sebzeler ve yeşil elma ile hazırlanıyor. Amerikan ve Meksika yemekleri ağırlıklı menüde mengoli madalyon, ananaslı hamburger, XL Burger ve Çokoburger dikkat çeken lezzetler arasında. Mengoli telefonunuza indirebileceğiniz bir sipariş uygulamasına da sahip. Kayıt yaptıran kullanıcılar akıllı telefonlarından sipariş verebiliyorlar ve her siparişten yüzde 5 "para puan" kazanıyorlar.



Son söz: Güçlü bir markanın değeri, markanın müşteri tercihini ve sadakatini yakalayabilme gücünü gösterir. "Mengoli" hijyen ve sağlığın her şeyin üzerinde olduğu bu günlerde kendisine duyulan güveni marka olmanın vermiş olduğu sorumlulukla müşterisine duymuş olduğu saygısını hiçbir maliyet hesabı yapmadan yerine getiriyor