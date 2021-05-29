Çizgili dünya

Her sezon olduğu gibi bu yaz da çizgili kıyafetler her yanımızı sarıyor. Özellikle 80'li yılların en göze çarpan desenlerinden biri olan ve pinstripes olarak literatüre geçen ince çizgili kıyafetler artık gündemimizde. Aslında maskülen eğilimin etkilediği kıyafetlerde, özellikle takım elbiselerde, görmeye alışık olduğumuz bu çizgiler, artık sadece bu parçalarda değil kazak, mont gibi kıyafetlerde de kendisine yer buluyor. Çizgili bluzlar, tişörtler, kot şortlar, etekler ve jean pantolonlar ile özgü ve rahat stilleriyle dikkatleri üzerinize sizlerde çekebilirsiniz. Hafta sonu gezmelerinizde jean pantolon ve çizgili tişortleriniz ile muhteşem ve elegant görünümlü kombinler yaratabilir ve altına giyeceğiniz topuklu sandalet ayakkabılar veya stiletto ayakkabılarınız ile kadınsı bir havaya girebilirsiniz.



Fulya TANYOL