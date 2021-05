Kripto sanatta milyon dolarlar konusuyor

EVERYDAYS: The First 5000 Days- Beeple - (69 milyon dolar): NFT ile tekrar gündeme gelen kripto sanat kavramı, geleneksel sanat evlerini de etkilemeye başladı. 1766 yılında sanat faaliyetine başlayan ve her yıl 80 farklı kategoride 350 açık artırma düzenleyen Christie's ilk adımı attı. Müzayede evi, dijital sanat eserleri yaratıcısı Beeple'ın NFT eserini 69 milyon dolar gibi uçuk bir rakama satın aldı. Bunun ötesinde Beeple adıyla anılan Mike Winkelmann'ın hayatını değiştirdi de diyebiliriz. Basılı bir eserini önceleri 50 dolara dahi satamayan sanatçı, eserini satın alan müzayede evi tarafından yaşayan en kıymetli sanatçı konumuna getirildi.



JACK Dorsey'in ilk tweeti -2,5 milyon dolar: Sanal para ile gerçekleştirilen satışlardan belki de en ilginç olanı bir tweetin satılması olabilir. Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'in attığı ilk tweet NFT olarak satışa sunuldu. En son gelen teklif ise 2,5 milyon dolar civarında. Dorsey, açık artırmayı geçen ayın başında duyurdu. Tweet satışından gelecek parayı ise hayır kurumlarına ve yardıma muhtaç insanlara bağışlayacağını ifade etti.



RICK and Morty- Justin Roiland- (150 bin dolar): "Rick and Morty Kripto Sanatının İlk Kopyası" olarak adlandırılan tokenize sanat eseri, Nifty Gateway'in 19 Ocak tarihli duyuruya göre sessiz müzayedede 150 bin dolar civarında satıldı. Satılan eser ayn zamanda Roiland'ın "Yapabildiğimin En İyisi" adını verdiği kripto sanat koleksiyonunun bir parçasını da temsil etmektedir.



SLIMESUNDAY - (1, 33 milyon dolar): ABD'li elektronik müzik sanatçısı 3LAU, NFT platformuna girdi ve Slimesunday ile beraber dev bir satış gerçekleştirdi. Yapılan bu satış sonucunda, müzayedeyi kazanan kişi NFT müzik videosunda çalan şarkıyı adlandırabiliyordu. Djital eseri 1,33 milyon dolara (yaklaşık 10 milyon 610 bin Türk lirası) satın alan kişinin ise kim olduğu açıklanmadı.



Beeple -Crossroad - 6,6 milyon dolar: Dijital sanat platformu Nifty Gateway, 24 Şubat tarihinde Twitter üzerinden yaptığı duyuruda, Beeple'ın eseri olan Crossroad adlı çalışmanın 6,6 milyon dolara (yaklaşık 52 milyon 697 bin Türk lirası) satıldığını ilan etti.



KEDİ NYAN - (590 bin dolar): Kedi Nyan olarak isimlendirilen arkasında gökkuşağı bırakarak hızla koşan bir kedi gifi Şubat ayında 300 Ethereum'a (ETH) veya yaklaşık 590 bin dolar (yaklaşık 4 milyon 685 bin Türk Lirası) karşılığında satılan bir başka dijital eserdir. Kripto sanatı için yaratılan bir platform olan Foundation'da eser için yaklaşık 24 saat süren bir müzayede yapıldı.



STEVE Aoki "Hairy" adlı müzik videosu - (888.888,88 dolar): Geçtiğimiz aylarda, müzik adamı Steve Aoki, Antoni Tudisco ile işbirliği oluşturduğu "Hairy" (Kıllı) ismini verdiği müzik videosunu NFT olarak 8 Mart tarihinde satışa sundu. Nifty Gateway'de satılan video 888.888,88 dolara (yaklaşık 6 milyon 337 bin Türk Lirası) satılarak oldukça büyük bir rekor kırdı. Üstelik 'Hairy' dünyanın en pahalı single çalışması olarak tarihe geçti. Popüler müzik videosu, T-Mobile'ın eski CEO'su olan John Legere tarafından satın alındı.



WHISBE "Not forgetten, but gone" - (1 milyon dolar): Altın renkli sürekli dönen bir şekerleme ayısının bulunduğu 16 saniyelik "Not Forgotten, But Gone" (unutulmadı, ama gitti) adlı video çalışmasının, Nifty Gateway'de 1 milyon dolara satışı gerçekleştirildi. Eserin üreticisi olan sanatçı WhIsBe, platformda birkaç farklı şekerleme aysının oluşturduğu çeşitli NFT'ler de satıyor.



CRYPTOPUNK - (1,54 milyon dolar): Şapkalı bir erkek çizimini gördüğümüz bu fedora eser, 19 Şubat'ta satışı duyurulduğunda dünyadaki en pahalı üçüncü CryptoPunk satışı gerçekleşmiş oldu. Fedora, açık kaynak kodlu ve serbest bir Linux yazılım dağıtımıyla oluşturulan eserleri içeren bir topluluğu temsil ediyor.