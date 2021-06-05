Bu yaz sokaklarda tropikal hava esecek

Yaz aylarından enerji verecek, renkli ve eğlenceli tropik desenler modası herkesi sevindirecek.

Ünlü markalar tarafından hazırlanan koleksiyonlarda öne çıkan trendlerin başında, önümüzdeki ilkbahar ve yaz sezonunu kasıp kavuracak tropik desenler geliyor. Aslında bu desen pek çok kıyafet ile bir araya getirilebilir.

Ancak sonuçta bir desen olduğundan, vücudunuza uygunluk açısından dikkatli seçmelisiniz. Yani eğer kilo sorunu yaşıyorsanız büyük topikal desenlerden ziyade, küçük desenli tropikal baskılara yönelmelisiniz. Bu trendin kimono trendiyle birlikteliğinden de harika bir sonuç çıktığını söylemek mümkün. Bikininizin üzerine geçireceğiniz tropikal desenli bir kimono ile gititğiniz yerde stilinizle iz bırakabilirsiniz.

BEYZBOL ŞAPKALARI İLE EKLEKTİK ŞIKLIK

Geçen yaz sokaklarda kendine yer edinen beyzbol şapkaları hala popülerliğini koruyor.

Tüm markaların yer verdiği beyzbol şapkaları artık sadece spor kombinlerde değil şık kombinlerde de kendine yer buluyor. Podyumlardan sokak modasına aktarılan cap'ler bu sezonun en büyük trendlerinden.

Özellikle iddialı olmayı sevenler size önerim beyzbol şapkalarını şık parçalarla kombinlemeniz. Transparan bir gece elbisesiyle bile kombinlenebilen bu şapkaları takarken ölçüyü ve renk uyumunu doğru yakalamak önemli. Kumsalda, spor kombinlerle rahatlıkla kullanabileceğiniz bu şapkalar bu sezon sizin stilinize stil katacak.

FULYA TANYOL