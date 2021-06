Kitaplara ilham olan şehirler

PARİS

DÜNYANIN en romantik şehri Paris, büyüsüyle edebiyatçıları sarıp sarmalamış, onlara ilham bir şehir olmuş. Bu sebeple edebiyat aşıkları için ayrı bir yeri olan Paris sokaklarında kaybolabilirsiniz. Her romanında Paris'in başka bir yüzünü anlatan bu şehrin aşığı Victor Hugo, Sefiller'de bir sokak çocuğunun gözünden Paris'in karanlık yönünü ele alıyor. Paris'te geçen bir edebiyat eseri diye sorsak herhalde pek çoğunuzun vereceği cevap olan Notre Dame'ın Kamburu ise şehrin şatafatlı yüzünü gösteriyor bizlere. Emile Zola ve Balzac gibi Fransız edebiyatının önemli yazarları da Paris'e geniş yer vermiştir eserlerinde. Paris seyahatinizde Ataol Behramoğlu'nun "Paris'ti, geceydi gençtim. / Koyu simsiyah akıyordu Seine" dizeleri eşliğinde karanlık Seine sularını seyrine dalabilirsiniz.



SAINT PETERSBURG

500'Ü aşan köprü, birbirlerine bağlanan kanallar, kendine has mimarisiyle buram buram edebiyat kokan şehir, özellikle Dostoyevski'nin pek çok eserine fon olmuş. Beyaz Geceler, Petersburg Düşleri, Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler gibi eserlerinde uzun uzun anlatıyor kentin güzelliğini Dostoyevski. Yalnızca Dostoyevski romanlarına fon olmuyor Saint Petersburg. Kentte yürürken Puşkin'in Yevgeni Onegin'i de katılıyor sizlere. Soğuk bir Saint Petersburg günündeyseniz, Gogol'un Palto'su. Hele bir de Saint Petersburg'a Moskova'dan yapacağınız bir tren yolculuğuyla geliyorsanız, işte o zaman Anna Karenina eşlik ediyor seyahatinize. Saint Petersburg'da Marshall Berman'ın Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor kitabının Saint Petersburg bölümü okunmalı.



BERLİN

JOHN le Carre'nin Soğuk Savaş döneminde geçen Soğuktan Gelen Casus kitabı, Marta Hillers'ın Berlin'de Bir Kadın romanları Berlin'e yer veren eserlerden bazıları. Türk edebiyatının sevilen isimlerinden Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna romanı da Berlin'den ayrı düşünülemez.



DUBLİN

ÜNLÜ edebiyatçıların eserlerine konu olan dünya kentlerinden bahsederken, şimdi de UNESCO tarafından "edebiyat başkenti" seçilen Dublin, en güzel Orta Çağ kentlerinden biri. Dublin, James Joyce, Oscar Wilde, Bernard Shaw, Samuel Beckett gibi dünyaca ünlü edebiyatçılara ev sahipliği yapmış.



PRAG

CHARLES Köprüsü ve Astronomik Saat Kulesi ile ünlü Prag, ünlü edebiyatçıları ağırlamış bir kent. Özellikle 20. yüzyılın en büyük yazarlarından Franz Kafka ile bütünleşmiş şehirde, Kafka'nın kentin dört bir yanında dolaşan hatırasını hissetmemek imkansız. Fakat Kafka'nın tüm eserlerinde Prag'ın Kafka üzerine bıraktığı his okuyucuya geçmeyi çok iyi başarıyor. Kafka'nın peşini bırakmayan Prag'ı, günümüzde Kafka sarmış durumda. Kafka'nın doğduğu ev, Kafka Müzesi, kafeler, heykeller, sokaklar...



İSTANBUL

HER noktası sürprizlerle ve güzelliklerle dolu İstanbul, Türk edebiyatında olduğu gibi dünya edebiyatında da birçok esere fon olmuş bir şehir. İstanbul'da geçen romanlar, hikayeler ve tiyatrolar, İstanbul'u tema haline getiren şiirler saymakla bitmez. Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi adlı romanıyla edebiyat turizminde popüler hale gelen İstanbul, son senelerde Ferzan Özpetek'in İstanbul Kırmızısı, Mario Levi'nin İstanbul Bir Masaldı ve Aret Vartanyan'ın Bir Nefes İstanbul gibi eserleri sayesinde de çok sayıda turist çekiyor. Tabii İstanbul'u anlatan, İstanbul'da geçen eserler bunlarla sınırlı değil.



ROMA

GİZLİ tarikatlar ve binlerce yıllık sırları konu alan Dan Brown'un Melekler ve Şeytanlar kitabı, Roma'nın önemli birçok noktasını ele alıyor. Pagan sembolizminden, Hıristiyan dünyasının önemli noktalarına, sanat tarihinin değerli eserlerinden, en kıymetli mimari yapıtlara kadar Roma'nın dört bir yanından noktaları barındıran Melekler ve Şeytanlar kitabı, Roma seyahati konusunda insanın iştahını kabartmayı çok iyi başarıyor.



LONDRA

DÜNYA edebiyatının en bilinen ve en çok sevilen eserlerine ev sahipliği yapan yerlerden biri tartışmasız Londra. Londra denildiğinde akla ilk gelen edebiyatçı olan Charles Dickens'ın birçok eseri Londra'da geçmekte. Oliver Twist'in da Londra sokaklarındaki koşturmacasına eşlik edebilirsiniz. Charles Dickens'ın izinde yapacağınız Londra seyahatinin en güzel zamanı ise Noel dönemi.Herkes tarafından sevilen edebiyat eserlerinden Sherlock Holmes ve Harry Potter serisi de Londra'dan izler taşımakta.