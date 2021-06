Zamanın dondugu anların pesinde

THE MUSEUM OF CONTEMPORARY PHOTOGRAPHY, CHICAGO, ABD

Chicago'daki The Museum of Contemporary Photography (MoCP), dünyanın fotoğrafa adanmış ilk üniversite sanat müzesi olma özelliğine sahip. Columbia College Chicago tarafından 1976'da kurulan müze, 15.000'den fazla fotoğraf ve objeyi barındırıyor. MoCP ziyaretinizde müzenin kalıcı koleksiyonu arasında yer alan Diane Arbus, Henri Cartier-Bresson, Walker Evans gibi dünyaca ünlü isimlerin eserlerini yakından görme şansına sahip olabilirsiniz. Fotoğrafların yanında, jelatin-gümüş baskılar, renk çalışmaları, fotogramlar ve dijital denemeleri de inceleyebilirsiniz.

FOAM, AMSTERDAM, HOLLANDA

FOAM veya Fotografiemuseum, Amsterdam'da Keizersgracht Kanalı kıyısında bulunan asırlık kanal evlerden birinde yer alan fotoğrafçılık müzesi. Kalıcı fotoğraf koleksiyonuna sahip olan FOAM, yıl içinde pek çok sergi düzenleniyor. Diane Arbus, Henri Cartier-Bresson, Richard Avedon, Anton Corbijn, FOAM'ın ziyaretçilerle buluşturduğu dünyaca ünlü isimlerden yalnızca birkaçı. Düzenli olarak özel turlar, film gösterimleri ve etkinlikler düzenleyen bu fotoğrafçılık müzesi, Foam Magazine isminde uluslararası bir fotoğraf dergisine sahip

FOTOGRAFISKA, STOCKHOLM, İSVEÇ

İSVEÇ'İN başkenti Stockholm'de 2010 senesinde açılan Fotografiska, dünyanın en büyük fotoğrafçılık müzesi. Stockholm'ün kalbi Södelmalm'de yer alan 1906 yılından kalma Art Nouveau gümrük binası, bugün fotoğrafseverleri bir araya getirmeyi başarıyor. Açıldığı günden beri İsveç'te hiç sergilenmemiş Annie Leibovitz, David LaChapelle gibi dünyaca ünlü fotoğrafçıların eserlerini ziyaretçilerle buluşturan müze, Stockholm'ün en popüler turistik yerlerinden birisi olarak her yıl 500.000'den fazla ziyaretçi çekiyor. Bu müzede sergileri ziyaret etmenin yanında, düzenlenen eğitimlere, etkinliklere ve konferanslara katılabilir; hatta şanslıysanız gerçekleştirilen sanatçı buluşmalarına ya da konsere denk gelebilirsiniz.

OMU, ANTWERP, BELÇIKA

Belçika'nın mutlaka görülmesi gereken müzeleri arasındaki FOMU (Foto Museum), ulusal ve uluslararası üne sahip fotoğrafçıların sergilerine ev sahipliği yapan Avrupa'nın en önemli fotoğraf koleksiyonlarından birine sahip fotoğrafçılık müzesi. Antwerp'te yer alan FOMU, belgesel fotoğrafçılıktan, bilimsel fotoğrafçılığa, reklam fotoğrafçılığından, aile fotoğraflarına kadar farklı türlerde fotoğraf koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Koleksiyonunda fotoğrafların yanı sıra fotoğraf ekipmanları ve belgeleri de bulunuyor. Müzede düzenlenen geçici sergiler dört ayda bir değişiyor. Ayrıca Cinema Lumiere tarafından düzenlenen günlük gösterimlerden birisine katılabilir, denk gelirseniz konferans ve atölyeleri de deneyimleyebilirsiniz.

TOKYO PHOTOGRAPHIC ART MUSEUM, TOKYO, JAPONYA

1995 yılında Yebisu Garden binasında Tokyo Metropolitan Museum of Photography adıyla açılan Japonya'nın fotoğraf sanatına adanan ilk müzesi. 2016 yılında yenilenerek adını Tokyo Photographic Art Museum olarak değiştiriyor. TOP şeklindeki kısaltmasıyla bilinen müze, günümüzde türünün en büyük ve en prestijli müzelerinden biri. Birçok fotoğraf türünü bünyesinde bulunduran müzenin koleksiyonu yaklaşık 33.000 eserden oluşuyor. Japon fotoğraf sanatçılarının yanı sıra, uluslararası sanatçıların sergilerine de yer veren TOP, zengin bir kütüphaneye sahip ve düzenli olarak atölyeler düzenliyor.

BALIKESIR FOTOĞRAF MÜZESI, BALIKESIR, TÜRKIYE

Balıkesir Fotoğraf Müzesi, Türkiye'nin ilk fotoğraf müzesi olma özelliğine sahip. 1500 eserlik M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı adında bir kütüphanesi de bulunan müze, sergilerin yanı sıra sanatçı söyleşileri ve fotoğrafçılık eğitimleri düzenlemekte. 150'den fazla fotoğrafı barındıran fotoğraf koleksiyonuyla beraber, fotoğraf makineleri, film ve prodüksiyon cihazları, teknik ekipmanlar ve karanlık oda malzemeleri de sergileniyor müzede. Türkiye'nin ilk Müslüman fotoğraf stüdyosu olan Foto Resna'ya ait kartpostallar ise müzenin en değerli parçaları arasında.

INTERNATIONAL CENTER OF PHOTOGRAPHY, NEW YORK, ABD

Şehrin merkez bölgesinde yer alan ICP, fotoğraf ve görsel kültüre adanmış dünyanın önde gelen kurumlarından biri. 1974 yılında kurulan ICP, en eski fotoğraf çalışmalarından çağdaş fotoğrafçılığa kadar 200.000'den fazla baskı ve materyal içeriyor. ICP'nin diğer fotoğraf galeri ve müzelerinden en büyük farkı bir okul görevi görmesi. Her yıl 3.500'den fazla öğrenciye hizmet veren ICP, kurs ve atölyelerden, sertifika ve hatta yüksek lisans programlarına kadar her seviyede profesyonel fotoğraf eğitimi sunuyor.

LIANZHOU MUSEUM OF PHOTOGRAPHY, LANZHOU, ÇIN

Ulusal ve uluslararası fotoğrafseverleri bir araya getiren, Lianzhou Fotoğraf Festivali, yaklaşık on yıl devam eden bir başarının ardından 2017 yılında bir fotoğrafçılık müzesine dönüşmeyi başarıyor. Müzenin varlığının kentin gelişim ve dönüşümünde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyebiliriz. Çağdaş mimarisiyle dikkat çeken LMP, 1960'lı yıllardan kalma bir fabrikanın röneve edilmesi ile ortaya çıkmış.