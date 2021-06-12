40 yıllık demir ustasının içinden sanatçı çıktı

Emekli demir ustası Turan Çetin (56), topladığı hurda metalleri sanat eserine dönüştürdü. Pamukkale ilçesi, Zeytinköy Mahallesi Vatan Caddesi'nde atölyesi bulunan evli ve 3 çocuk babası Turan Çetin, hurda metallerden yaptığı heykel ve süs eşyalarıyla 5 yılda 160 parçalık koleksiyona imza attı. Çocukluk döneminde çırak olarak başladığı demir ustalığını 40 yıl yaptıktan sonra emekli olan Turan Çetin, atölyesinde çalışmaya devam ediyor. Hurdaya çıkan otomobil, bisiklet parçalarıyla mutfak malzemelerini esnaftan toplayarak kaynak makinesinin başına geçen Çetin, süs eşyaları tasarlamaya başladı.





ÇOCUKLUK HAYALİ

Mesleğini sanata dönüştüren Çetin, televizyonda izlediği bilim kurgu filmlerinden esinlenerek robot heykelleri yapmaya da başladı. Bir yılda 3 metre uzunluğunda ve bin 453 parçadan oluşan "Vatan" ismini verdiği robot heykelini tamamlayan Çetin, 5 yılın sonunda 160'tan fazla ürününü koleksiyonuna ekledi. Eserlerini oğlunun dondurma dükkanında sergileyen Çetin, ekmeğini kazandığı demircilik mesleğini sanatla birleştirip atıkları geri dönüşüme kazandırmak istediğini, geri dönüşüm ve sanat bilinciyle çocuklara ve gençlere ilham olmak istediğini belirtti. İzlediği bir filmdeki robotların benzerini yapmak için işe başladığını belirten Çetin, "Robot heykellerinin yanında korsan gemisi, uçak, traktör, helikopter ve iş makineleri yaptım. Bu işten gerçekten büyük keyif alıyorum. Robotlarımın en büyüğü 4 metre, en küçüğü ise 10 santimetre. Bugüne kadar bu işe çok harcadım" dedi. Eserlerinin önce şaşkınlıkla karşılandığını ardından da çok beğenildiğini dile getiren Çetin, bu işle ilgilenenlere atölyesinde ücretsiz eğitim verdiğini ifade etti.





ÖZEL SİPARİŞ ALIYOR

Çetin, "Çıraklıktan beri demirin tozunu yuttuk. Sabah erken saatlerde hurdaların başına geçiyorum. Orada adeta havam değişiyor ve daha fazla vakit geçiriyorum. Emekli olup pas tutmamak için işe başladım. Bu işi öğrenmek isteyenlerin olması beni mutlu ediyor. Ücret beklemeden sanat için öğretiyorum. Bendeki bu sanat benle birlikte yok olmasın istiyorum" dedi. Turan Çetin, özel siparişler aldığını, istenilen tasarımlarda ürünler ürettiğini sözlerine ekledi.



SEBAHATTİN ALP