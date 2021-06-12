Evde sanat atölyesi

Çocuklar dijital ortamda sanatın büyülü dünyasıyla buluşmaya devam ediyor. Minikler malzemelerini hazırlayıp ekran başına geçiyor, sanat eğitmeni Barış Karayazgan ile birlikte "Haziran Ayı Kumaş ile Aktiviteler" başlıklı eğlenceli ve yaratıcı atölye çalışmaları yapıyorlar. Barış Karayazgan tarafından hazırlanan atölye çalışmaları her cumartesi Akbank Sanat Youtube kanalından izlenebiliyor.
12 HAZİRAN 2021/ Cumartesi
İpliklerle Nakış Resim: Etkinlikte rengârenk ipliklerle kumaş üzerine nakış resim yapımı öğretiliyor. Malzemeler: Kumaş, renkli ipler, iğne (tercihen çuvaldız gibi kalın bir iğne) , makas, Kumaşı germek için bir karkas/çerçeve, zımba
19 HAZİRAN 2021/ Cumartesi
Yumuşak Kumaş Heykeller: Bu atölyede heykeller taş, metal, ahşap gibi sert malzemeler yerine kumaş ile yapılıyor. Yumuşacık kumaş heykellerin yapılacağı atölyede bolca kesme ve dikme işlemi öğretiliyor. Malzemeler: Çeşitli kumaşlar, düğmeler, iğne/çuvaldız, yumuşak dolgu malzemesi (pamuk, eski gazeteler gibi), makas
26 HAZİRAN 2021/ Cumartesi
Batik Boyama ile Resim: Atölyede çok eski kumaş boyama tekniklerinden biri olan Batik boyama tekniği ile evdeki sebzelerden ve meyvelerden yapılan boyalarla batik boyama gerçekleştiriliyor. Malzemeler: Değişik sebze ve meyveler, beyaz kumaş, ip, mandal, taş, makas
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