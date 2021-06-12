Kavramsal sanatçı Genco Gülan, ilhamını pozitif enerjiden alıyor. Dünyanın dört yanında konferanslar veren, eserleri dünyanın önde gelen üniversitelerinde ders kitaplarında yer alan Sanatçı Gülan, pandemide evine kapanan ama üretmeyi bırakmayanlardan. İzmir depremine, Karşıyaka'dan bindiği vapurda yakalanan Gülan, 'Güzel Şeyler' adıyla sergisini Urla'daki BE Contemporary Art Gallery'de açtı. Şaşkınlık yaratan bu sergiyi kaçırmayın. 'Pandemi dönemi mahsülü' birçok eserin bulunduğu sergide biz de Genco Gülan ile buluştuk. Beslendiği duyguları sorduk. PANDEMİYLE MÜCADELE - Nasıl geçti sizin için pandemi? Pandemi karabasan gibi çöktü. Ancak bu kabus karşısında iki yöntem var, kabullenmek ya da mücedele etmek. Ben mücadele ettim, üretmeye aralıksız devam ettim. Sergimdeki yapıtların, özellikle de tabloların yarısı pandemi mahsülü. Enerjimi pozitiflikten alıyorum. Birçok sanatçı arkadaşım karanlık tablolarla yansıttılar bu günleri, ben rengarenk. Tam da bu yüzden serginin ismi Güzel Şeyler. Arada stres seviyesini düşürmek lazım, sanatın böyle bir fonksiyonu olduğunu düşünüyorum. İzmir'de 'Güzel Şeyler' oluyor, görmemiz gerekiyor. Pandemi sonrası sizce nasıl olacak? Pandemi aslında insanlığın evriminde dönüm noktalarından biri. Yeni normalden bahsediyoruz. Dünya artık eskisi gibi olmayacak. Sanat da dönüşecek, evrilecek. Mesela bu sergimde dijital olmayan dijital isimli bir resmim var. Teknolojinin değişimiyle, dijital olmayanın dijitale, dijital olanın da olmayana dönüşeceğine inanıyorum. SANAT VE GÜZELLİK Bu sergide nelerden yola çıktınız? Güzel Şeyler sergisi, güzellik kavramının uzun süre sanatla ilişkilendirilmiş olmasından sonra post-modern dönemde bu ilişkide yaşanılan ciddi kopuştan yola çıkıyor. Kavramsal sanat ve güzellik algısının tekrar bir arada anılabilmesi için yeni yöntemler deniyorum. Zihinlerdeki güzellik tanımını yeniden ele alan bu yaklaşımımı, bir final değil bekleme alanı olarak değerlendiriyorum. Tabuları yıkıyorsunuz diyebilir miyiz? Bazen tabuları kullanır, bazen yıkarım. Yeni sanat üretmek için sınırları geçmek lazım. En güçlü rakibim kendimim, kendimle sürekli rekabet içindeyim. Kendini tekrar etmeyen, farklı ama bağları olan sanat eserleri üretiyorum ve paylaşıyorum. Paylaşmak sanatın bir parçası. Eserleriniz şaşırtıcı olduğu kadar karşısında binbir düşünceye kapılıyor insan. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Bence sanat önce şaşırtmalı, sonra düşündürmeli. Benim mottom bu. Beyin çalışmayınca küçülüyor, sanatın beyni zinde tutmak gibi bir işlevi olduğunu düşünüyorum. Vücudumuzu zinde tutmak için egzersizler olduğu gibi, beynimizi zinde tutmak için de sanat var. ZEKA LEHİNE ALTIN ORANI BOZDUM Bu sergide hangi eserler öne çıkıyor? Mesela Hem Güzellik Hem Akıl (2014 ve 2020) ismindeki, Sokrates'in başına ve Venüs'ün vücuduna sahip heykel çalışmam var. Heykelde akıl vurgusunu kurmak için vücuda orantısız büyüklükte bir kafa yerleştirdim, altın oranı zeka lehine bozdum da diyebiliriz. Janus (2021) isimli portremde ise, Antik Janus heykelleri birbirlerinin aksi yöne bakan, aynı cinsten bir çift ikizi tasvir ederken ben bu kuralı yıkarak, kadın ve erkeği aynı düzleme çektim. Kuralına uygun yapılmış bir Romalı imparator portresine, sıradan gerçek bir genç kadın imgesi ekleyerek hiyerarşiyi de es geçmiş oldum. Taşı Toprağı Altın (2020) isimli readymade çalışmamda ise, tuğlanın gönderme yaptığı inşaat ve rant, ironik şekilde güzel ve değerli olanın sembolü altın rengine boyadım. Altında yatan anlamları görenlerin deşifresine bıraktım. İzmir depreminde vapurdaydım dediniz neler yaşadınız? Bu korkunç olaydan sonra da bir eser ortaya koymuşsunuz.. Çok zor anlardı. Vapur zangır zangır titredi. O sırada çay alıyordum ve bir yandan da telefonda bir arkadaşımla konuşuyordum çığlık atmaya başladı. Deprem oluyormuş. Deprem çok korkunç ancak sonrası da çok korkunçtu. Daha sonra bu yapıt çıktı. Bu yapıtı hareketli bir şekilde sergileyebildiğim için çok mutluyum. Heykel ilk sallandığında bende sallanmaya başladım, sanat aynı zamanda belli bir hissi aktarma yöntemidir. Bu his sadece mutluluk, korku ve üzüntü değildir. Deprem anındaki sallanma etkisin yarattığı hissin kaydedilmesi ve aktarılması da çok değerli. Nihan YARKENT İNCE