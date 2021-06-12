İzmirli öğrencilerden sınırları aşan haberler

İzmir Konak Misak-ı Milli Ortaokulu öğrencileri 12 Avrupa ülkesinin öğrencileriyle N.E.W.S. eTwinning isimli projede çevrimiçi bir araya geldi. İzmirli gençler, Farklı kültürleri tanıma olanağı bulurken, Portekizli, Polonyalı ve Yunanistanlı arkadaşlarının İngilizce kaleme aldıkları haberleri Türkçe'ye çevirdi. İzmir Misak-ı Milli Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Serap Sarı rehberliğinde 7. sınıf öğrencilerinin katılımıyla 12 Avrupa ülkesinden yaşıtlarıyla çevrimiçi olarak sürdürülen eğitimler üç ayrı oturumda gerçekleştirildi. Türk öğrencilerin Türkçe'ye çevirdikleri ilk haber, Portekiz, Braga'da Fernanda Soarez rehberliğinde Francisco Sanches okulunun öğrencileri tarafından yazılan "Peneda Geres Ulusal Parkı'ndaki İber kurdu" haberi olurken, ikinci haber ise; Polonyalı öğrencilerinin kaleme aldığı "Roksana Wegiel En iyi Polonyalı genç şarkıcı" haberiydi.

EGE'NİN İKİ YAKASI

Szkola Podstawowa Korczyna Okulu öğrencilerinin Anna Wasko rehberliğinde yazdıkları haberi İzmir Konak Misak-ı Milli Ortaokulu öğrencileri Türkçe'ye uyarladı. İzmirli öğrencilerin N.E.W.S. eTwinning projesi kapsamında üçüncü çalışmada bir araya geldikleri proje partnerleri komşu Yunanistanlı öğrenciler oldu. Yunanistan Artemis'da Angela Florou rehberliğnde 6th PS okulunun öğrencileri tarafından yazılan "Kitesurf - Dalgaların üzerinden uçmak" isimli haberi Türkçeye çeviren İzmirli gençler, Yunan arkadaşlarıyla deneyim kazanırken, arkadaşlık kurdu.

TOLGA TEKİN