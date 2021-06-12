Kontrolü ele almanın zamanı geldi

Davranışlarımızı ruh halimizin belirlediği artık bilinen bir gerçek. O anki ruh halimizle yaptığımız pek çok davranış ise sonrasında pişmanlık yaşamamıza neden olur. Peki kendimizi ve karşımızdaki kişinin psikolojisini kontrol etme şansımız olmasını istemez miydiniz. Peki "Bunun bir yolu var" desek. İşte hayatta daha başarılı kararlar vermenin sırları...



SOHBET BASLATMANIN EN KOLAY YOLU SORU SORMAK

BİR konuşma başlatmanın en kolay ve doğal yolu, karşınızdakine soru sormakla başlar. En basit ve karşınızdakinin en çok seveceği soru kategorisi ise, sorunun onun hakkında olmasıdır. Konuşma başlatmak istediğiniz kişieye kendisi hakkında bir soru sorun ve soruyu bu doğrultuda devam ettirin.



MUTSUZLUGU GÜLÜMSEYEREK YENİN

GÜLÜMSEMEK, psikolojik bir araçtır. Mutsuz olduğunuz bir anda gülümseyin, modunuzu yükseltecektir. Bilim insanları gülümsemenin insanları daha mutlu kıldığını söylüyorlar.



SİHİRLİ KELİME "ÇÜNKÜ ..."

BU kelimenin insan beyninde özel bir yeri olduğu birçok uzman tarafından söyleniyor. Bir dahaki sefere bir kişiyi bir şey yapması için ikna etme çabasına girdiğinizde, "çünkü" kelimesini kullanmalısınız.



Rakibinizi kendi tekniğiyle yenin

RAKİPLERİNİ- ZE nasıl bu kadar iyi olduklarını ve tekniklerini sorun. Bunu öğrendikten sonra, onlara karşı kendi taktiklerini uygulayın. Çok konuşmak bir işe yaramaz

BİR konu hakkında pazarlık yaparken duruşunuzu korumalısınız. Gereksiz sözler, konumunuzu zayıflatır. Fazla göz temasından kaçının BİR kişi ile göz teması kurarken bunu doğru miktarda yapmalısınız. Karşımızdakinin gözlerine en az göz renginin ne olduğunu bilecek süre kadar bakmalı, ondan sonra göz temasınızı sonlandırmalısınız. İsimleri hatırlamak bir adım öne çıkarır

İNSANLAR, kendilerine isimleri ile seslenilince kendilerini daha değerli hissederler. Bu nedenle asla isimleri unutmamalısınız ve karşınızdakine ismiyle seslenmelisiniz. İsmiyle seslendikleriniz size yardımcı olma konusunda daha istekli olacaklardır.



Sakızın hafızayı tazelediğini unutmayın

BİLİM insanları, sakız çiğnemenin beyindeki kan dolaşımını arttırdığını, dolayısıyla da hafızanın daha iyi çalışmasını tetiklediğini ortaya koydular. Sınav veya önemli testlerden önce mutlaka sakız çiğneyin.



BİLİM insanlarının ilk defa buluşacak çiftler hakkında sinema veya tiyatro gibi yerlere daha iyi bir alternatif önerisi var: Roller coaster. İnsanda korku ve telaş yaratan deneyimlerin aynı zamanda heyecan yarattığını ve bunun kişilerin birbirlerine karşı olumlu hisler uyandırdığı, bilim insanları tarafından dile getirilen bir durum. Kısacası, hoşlandığınız biri varsa onunla roller coaster veya Türk usulü bir gondola binin. Küçük bir istekle başlayın



ARAŞTIRMALAR gösteriyor ki, kendisinden bir şey istediğiniz insanlar eğer daha önce sizin için ufak da olsa bir şeyler yapmışlarsa daha büyük şeylere "evet" deme eğiliminde oluyorlar. Bu nedenle önce ufak bir şey isteyin ve sonra çıtayı yükselterek daha büyük bir istekte bulunun.