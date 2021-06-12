Manisa’da Akdeniz esintisi yaşamak isteyenlere

Bu hafta lezzet durağımızda Manisa Organize Sanayi bölgesinde 'Manisa'nın Akdenizlisi' sloganı ile hizmet veren Litany Restoran var. Güçlü menüsü, güler yüzlü ve müşteri memnuniyetini hedef alan hizmet anlayışıyla kısa zamanda Manisa'nın en beğenilen mekânlarından biri haline gelen Litany, pandemi koşullarına uygun 80 kişilik oturma kapasitesine sahip. Pandemi kurallarına uygun olarak saat 12:00-21:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Litany Restoran, havuz kenarındaki konumuyla, özellikle akşam yemeklerinde sık sık İzmir'e gitme eğiliminde olan Manisalılar için iyi bir seçenek oluşturuyor.



AÇILIŞ SONBAHARDA

Adını ünlü Yunan müzisyen Mikis Teodorakis'in aynı adlı albümünden alan İngilizce ayin anlamına gelen Litany'nin bir şubesi de Bayraklı'daki Tepekule Kongre Merkezi'nin çatı katında bulunuyor. Muhteşem körfez manzarası eşliğinde 40 yıllık bilgi birikim ve tecrübenin sevgi ile aşkla yapılan enfes lezzetler eşliğinde sevdiklerinizle keyifli zaman geçirebileceğiniz şık, kaliteli, nezih, keyifli bir mekan Tepekule Litany. Pandemi dolayısıyla kapanan Tepekule Litany, kapılarını sonbaharda açacak. Litany en iyi pizzayı yiyebileceğiniz yerlerin başında gelir... Meşhur, mutlaka denemenizi önerdiğim pizzalarında organik un ve doğal maya kullanıyorlar.Litany Restoran menüsü Ege ve Akdeniz mutfaklarının seçkin ürünlerinden oluşuyor. Zengin başlangıçlar, pizza ve makarna çeşitleri, et, tavuk ve balık menülerinin yanı sıra, özenle hazırlanmış içecek menüsü ile de dikkat çekiyor. Ege zeytinyağlıları, dört peynirli pizza, deniz mahsullü risotto, çökertme, şnitzeller ve tiramisu öne çıkan ürünler. Diyet menüleri de oldukça ilgi çekici.





GÜVENLİ TURİZM

Litany, Güvenli Turizm sertifikasyon programı çerçevesinde yayımlanan "Yeme İçme Tesislerinde Pandemi Süresince Uygulanacak COVİD-19 ve Hijyen Uygulamaları Değerlendirme Kriterleri" kapsamında istenen koşulları yerine getirdiği için "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazandı. Ayrıca, gezginlerinin oylarıyla değerlendirme yapan dünyaca ünlü seyahat ve yeme-içme uygulamasından da mükemmellik sertifikalı. Bünyesinde Miranda markalı Ayvalık zeytin ve zeytinyağı ürünlerinin satışını da yapan Litany, yıllardır İzmir'de faaliyetlerini sürdürmekte olan Tepekule Catering yatırımı.



KİŞİYE ÖZEL HİZMET

Tepekule Events, düğün yapacaklara kişiye özel düğün koçluğu hizmeti, alanında bu konuda uzman Halkla İlişkiler Müdürü Yasemin Erdöl tarafından ücretsiz veriliyor. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'deki Özel Günler Salonları; kongreler, iş ve bayi yemekleri, nişan, düğün, gala, mezuniyet yemekleri için İzmir'deki en ideal salonlar arasında. Her türlü hava koşuluna uygun iklimlendirme ve havalandırma sistemi bulunan Özel Günler Salonlarında; birbirinden değişik mönüleri, müzik, DVD, projeksiyon, sinevizyon olanaklarının yanı sıra pasta, süsleme, fotoğraf ve video hizmetleri ile gününüzün gerçek anlamda "çok özel" olmasını sağlıyorlar. Ayrıca 400 araç kapasiteli, özel güvenlikle kapalı otopark da ücretsiz olarak hizmetinizde. Eşsiz bir İzmir manzarasına sahip salonlar, 1000 kişiye kadar yemek ve 2500 kişiye kadar kokteyl servisi kapasitesine sahip.



ŞEHRİN İÇİNDE GİZLİ BAHÇE

Tepekule Events olarak kurulduğu günden bu güne Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'deki Özel Günler Salonlarında pek çok organizasyona ev sahipliği yaptı. Şimdi sizlerin memnuniyeti ve yoğun ilgisi doğrultusunda, İzmir'in en modern salonlarına bir yenisini daha eklidiler. Açık havada yapmayı planladığınız nişan, düğün, gala, mezuniyet ve iş yemekleriniz için Agora Bahçe'yi mutlaka görmenizi öneriyorum. Şehrin merkezinde, 1500 kişiye kadar servis kapasitesine sahip olan Agora Bahçe harikulade doğası, havuzu, ücretsiz otoparkı ve metro durağı ile ulaşım kolaylığı da sağlıyor.



ULUSLARARASI SERTİFİKA

Baca Organik markasının "Baca Ekşi Maya Ekmekleri" Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığına bağlı Uluslararası Sertifikasyon Kuruluşu "CERES" tarafından denetlenerek organik sertifika almaya hak kazanmıştır. Hepsi ekşi mayalı organik ekmekleri dışında son dönemde, Baca Gıda'nın yeni pek çok ürünü uluslararası denetim kuruluşu Ceres'ten sertifikalı olarak üretilmeye başlandı. Tümü organik bu ürünlerin belli başlıları kurabiyeler, poğaçalar, kıtılar, pastalar, erişte, mantı ve büyük sürpriz tip-toplar... Son söz; Gıda sektörüne uzun yıllar İzmir'in en ünlü mekanlarında çalışarak başlayan şef Binali Yılmaz'a yemek kültürümüze doğallığı, kaliteyi, organik gıdayı getirdiği için teşekkür ediyorum. Marka ve hayat yolculuğunda başarılar diliyorum.

Sezer ALTAN