Pandemiden marka çıkardı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Kübra Yurt, aşçılık yaptığı restoran pandemide paket servis hizmeti vermeyince faaliyetine ara verdi. Bunun üzerine genç kadın kolları sıvayıp evinde süt reçeli yaparak kendi markasını yarattı. Sosyal medya üzerinden ürünlerini satan Kübra Yurt'un emeği, ürünün talep görmesiyle karşılık buldu. Bu iş, Kübra Yurt'un geçim kaynağı oldu. Ayrıca çeşitli yerlerde stant da açan Yurt, pandemide 'pudahepaca' adlı markasını da kurmuş oldu.

8 SAAT KARIŞTIRILIYOR

İşe başlama sürecini anlatan Kübra Yurt, "Bir restoranda aşçı olarak çalışıyordum. Paket servisi olmadığı için restoran geçen yıl kasım ayında hizmetine ara verdi. Ben de bu sürede evde ne yapabileceğimi düşündüm. Çalışmam, üretmem lazımdı. Eskiden de yaptığım süt reçeli üretimine başladım. Sosyal medyadan öncelikle aktif olarak satıyorum. Taze ürünleri, sipariş sonrası adreslere ulaştırıyorum. Bu reçelin yapımı biraz uzun sürüyor. Diğer meyve reçelleri gibi değil. Çok fazla karıştırmak gerekiyor. Süt ve şekeri 8 saat boyunca kısık ateşte karıştırmanız gerekiyor. İçine kesinlikle koruyucu ve katkı maddesi koymuyorum. Ürüne talep iyi. Özellikle yakın çevremden talep çok fazla. Türkiye'nin her yerinden talep geliyor. Sipariş sonrası ürünü kargoyla yolluyorum. Ayrıca içinde katkı olmadığı için çabuk tüketilmesi gerekiyor. Karamel tadı var. 240 gramını 25 liradan satıyorum" diye konuştu.

"ÜRETTİKÇE ÇOĞALIYORUM"

Hemcinslerine çağrıda bulunan Kübra Yurt, "Kesinlikle boş durmasınlar. Ben pandemi sürecini en iyi şekilde değerlendirdim. Reçel yapmaya başladım. Vergi numaramı aldım. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden iznimi aldım. Talep geldikçe ürettim. Ben üretiyorum, ürettikçe çoğalıyorum" dedi.

MELİH DEMİRTAŞ