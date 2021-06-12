Platform flip floplar şehirde

Pandemiden dolayı ayakkabı modasında da büyük değişiliklikler yaşandı. 2021 yılında ayakkabı modasında rahatlık ve şıklık ön plana çıktı. Ayağı sıkan rahatsız topuklulardan uzak duran modacılar, kolay giyilebilen, ultra rahat ayakkabı trendlerini bizlere sundu. Bu sezon uzak doğudan gelen parmak arası terlik modasına platform topuk ekleniyor. Sokak stilinde en sevdiğim trendlerden biri bu oldu. Özellikle bohem pantolonlar, jeanlerle kombinleyebileceğiniz bu terlikler bu sezon yıldız parça! Hem rahat, hem trend olayım derseniz bu sezon tek bir parça sizi kurtarır.