Yeni Işın’dan yeni şarkı ‘Bir yol var’

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, doğum günü hediyesini sevenleriyle paylaştı. Söz yazarı, şarkıcı ve aynı zamanda Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu'dan gelen doğum günü hediyesi, 'Bir Yol Var'ı müzik severler için seslendirdi. Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan Karaca, düzenlemesini sevgilisi Can Yapıcıoğlu'nun yaptığı 'Bir Yol Var'ı da hayranları için sosyal medyadan duyurdu. Yaklaşık 28 yıldır müzikle iç içe olan Karaca, insanların sosyal medya ile birbirlerine daha kolay ulaştıklarını belirterek, "16 ay öncesine kadar insanlara sahnelerden ulaşıyorduk. Şimdi ise digital platformlardan şarkılarımızı dinletiyoruz. Her şekilde insanlara ulaşırız fakat göz teması olmayınca ve birlikte şarkıları seslendirmeyince tadı olmuyor" dedi.

25 YAŞIMA DÖNDÜM

Sevenlerine yeniden kavuşmayı iple çeken Işın Karaca, yeniliğe kendisinden başladı. Kendisini Dermotolog Hüray Hügül'e emanet eden Karaca'ya, askı ile yüz ve boyun germe, temporal lift (şakak kaldırma), zygoma pump (elmacık kemiği estetiği) yanak ve yüz lift, ameliyatsız burun estetiği, lip lift (dudak burun mesafesinin kısaltılması) gıdı ve boyun estetiği işlemleri uygulandı. Bu işlemler için Antalya'ya giden Işın Karaca, 25 yaşına geri döndüğünü ve moralinin çok iyi olduğunu söyledi. Estetiğin gerekli yaşta yapılması gerektiğini vurgulayan Karaca, "Bugün 19 yaşındaki kızlar bile dolgu dudak, kaş veya botoks işlemleri yaptırıyor. O yaşlarda yapılması çok yanlış. Estetik ihtiyacı ra Sevenlerimayı estecı olduğu hissedildiği zaman yapılırsa insana moral veriyor. Kendimi çok iyi hissediyorum. Sahnelerde yenilenmiş bir Işın Karaca ile karşılaşacaksınız" diye konuştu.