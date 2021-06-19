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Haberler Cumartesi Beyazlar içinde bir yaz

Beyazlar içinde bir yaz

Beyazlar içinde bir yaz

19.6.2021

1960'lı yılların unutulmaz bir güneş gözlüğü trendi var: Beyaz çerçeveler. Audrey Hepburn gibi moda ikonlarının her zaman tercihi olan beyaz çerçeveler, bu sezonun olmassa olmaz trendlerden biri.

İster kedi çerçeve ister oval çerçeve olsun bronz teninizde beyaz gözlükler sizi bambaşka bir havaya sokacak. Şık, wayfarer tarzdaki Cynthia Rowley ile Rick Owens, Ralph Russo ve Dior gibi daha pek çok markada da beyaz çerçeveli gözlük karşınıza çıkıyor.

FULYA TANYOL

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