Bu filmleri izlerken adrenaline dikkat!

JOHN WICK 3: PARABELLUM (2019)

Aksiyon denilince, John Wick destanının ilk akla gelen isim olmasını yadırgamayız. Avrupalı sinemaseverlerin, yapılan ankette, aksiyon klasikleri arasında en yüksek puanı verdikleri film 'John Wick 3' oldu. Ayrıca serinin hayranları, 2022'de yine Keanu Reeves'in başrolde oynayacağı dördüncü filme kendini şimdiden hazırladı.





MISSION: IMPOSSIBLE-YANSIMALAR (2018)

Yalnızca ankete katılanların yüksek puan verdikleri ikinci film değil, aynı zamanda 'Rotten Tomatoes'in (film eleştirmenleri, oyuncular ve yönetmenlerin oluşturduğu bir portal) kritikçileri tarafından da Tom Cruise'un oynadığı serinin en iyisi kabul ediliyor. Variety dergisi, "Bugüne kadarki en heyecan verici filmlerden biri" diyor.



DEADPOOL 2 (2018)

Yedinci sırada Ryan Reynolds'ın canlandırdığı süper kahramanın filmi 'Deadpool' var. İlki 2016'da çekilen filmin ikincisine sinema severler daha çok ilgi gösterdi. Mizah ve aksiyonun birleştiği film, 'Spider-Man: Far From Home' ve 'Jurassic World: Fallen Kingdom' gibi gişe rekorları kıran filmleri geride bıraktı.





EXTRACTION (2020)

Cinemania TV programında, 'Tüm halka hitap etmese de arka planı ve konusu sağlam bir aksiyon filmi. Aksiyonu çok iyi işlemesinden dolayı bu film unutulmayacak' yorumu yapıldı. Bangladeş'e gönderilen bir paralı askerin hikayesini anlatan sarsıcı yapım, 24 Nisan 2020'de Netflix tarafından yayınlandı.



YENILMEZLER: SONSUZLUK SAVAŞI (2018)

Avengers: Endgame' filmi, Los Angeles'taki eğlence, marka, spor, yemek ve kültür üzerine anketler yayınlayan dijital medya şirketi Ranker kullanıcılarından en çok oy alan üçüncü yapım oldu. Ayrıca dünya çapında 2 milyar dolarla sinema tarihinin en büyük gişe rekorları kıran filmleri arasına girmeyi de başardı.



KARA PANTER (2018)

'Kara Panter' (2018), yukarıda bahsettiğimiz 'Rotten Tomatoes' adlı portalın kullanıcıları tarafından en çok oy alan dokuzuncu aksiyon filmi oldu. Wakanda Kralı T'Challa, tahtını korumak için izole halde yaşayan ama teknolojik açıdan ileri seviyedeki halkına geri döner. Ancak güçlü bir düşmanı vardır.



#ALIVE (2020)

Listedeki sürprizlerden biri olan '#Alive', kendi türünün hayranlarını kayıtsız bırakmayacak, Kore yapımı bir zombi filmi. Decider Dergisi eleştirmeni yazısında, "Mükemmel performansları, olağanüstü efektleri ve senaryosunun tutarlılığı sayesinde düzgün, sapık ve duygusal..." ifadelerine yer veriyor.



YÜKSELTME (2018)

Anket sonuçlarını yayınlayan Ranker'in listesine 10'uncu sıradan girmeyi başaran fütüristik filmi, 'The Hollywood Reporter' dergisi, 'çılgınca, yaratıcı ve heyecan verici bir yolculuk' olarak tanımladı. Avustralya yapımı bilim kurgu, aksiyon ve gerilim filminin başrolünde Logan Marshall-Green var.



ALITA: SAVAŞ MELEĞI (2019)

James Cameron, Laeta Kalogridis ve Robert Rodriguez; Yukito Kishiro'nun çizgi romanını beyaz perdeye uyarlamaya karar verdiler ve sonunda kült film yarattılar. Bu anlamda, 'Alita: Savaş Meleği' (2019), bir siborg kızın (yarı robot) silaha sarılmasıyla başlayan umut ve güç dolu destansı bir maceradır.



Bülent GÜRLÜK