Bu kitabı okuyan artık eskisi gibi olmayacak

İZMİRLİ kişisel gelişim uzmanı Melek Madanoğlu ilk kitabı "Güneşim Olur musun?"u okurlarla buluşturdu. Aslında biyolog olan Madanoğlu'nun çocukluğu hep bir arayış içinde geçti. Astsubay olan babasıyla şehir şehir dolaşırken pek çok farklı sanatı deneyimledi.

Tiyatrocu olmak için çok uğraştı ama babasının 'asla' demesiyle bu isteğini bir kenara bırakarak üniversitede biyoloji eğitimi aldı. Babasının isteği üzerine okuduğu bu mesleği hiç yapmadı. Farklı şirketlerde üst düzey mevkilerde çalıştı. Babasının işi dolayısı ile çocukluğu şehir şehir gezmekle geçen Melek Madanoğlu bu kez de eşiyle birlikte şehir şehir gezdi. Saint Petersburg ve Aşkabat'ta yaşarken kişisel gelişim dersleri aldı.

Türkiye'ye döndüğünde ikinci kez anne olan Madanoğlu, kişisel gelişim dersleri vererek başka hayatlara dokunmaya başladı. Şimdi ise tüm tecrübelerini "Güneşim Olur musun?" adlı ilk kitabında topladı ve yeni hayatlara dokunmak için yola çıktı. İLK kitabın heyecanını yaşayan Madanoğlu, 'Güneşim Olur musun'u şu sözlerle anlattı: Yeni bir hayatın başlangıcı pek çok kişi için heyecan verici olabilir.

Dünyaya gelecek minik bir can ve onu hayata hazırlamak bir annenin yaşadığı en sıra dışı maceradır. Anne karnında yavaş yavaş minik beden şekillenirken annenin de dünyasında yepyeni bir süreç şekillenir. Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır. Değişim aynı zamanda bir dönüşüme evrilir. Ama daha da önemlisi insanın ruhundaki değişimdir. Bizi büyüten, dönüştüren pek çok bilgiye bu kitapta anne Aslı'nın dünyasından ulaşabileceksiniz. Aslı'nın kızını büyütürken öğrendikleri, sizi de kendi ruhunuzda geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkaracak. Kadın ya da erkek farketmeden okuduklarınızdan sonra siz artık eski siz olmayacaksınız...