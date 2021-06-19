‘Devlet Beach’lerden 5 yıldızlı hizmet'

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığınca, turizm bölgelerine kurulan, vatandaşlar kadar turistlerin de ilgi gösterdiği mavi bayraklı ücretsiz halk plajları yaygınlaştırılıyor. Turizmin yoğun yapıldığı yerlerde nitelikli ve verimli halk plajlarının oluşturulması için Bakanlığın başlattığı proje kapsamında, 2019'da Muğla'nın Bodrum ilçesinde ücretsiz halk plajı açıldı. Aynı yıl İzmir'in Çeşme ilçesindeki Pırlanta Koyu'nda halk plajını hizmete sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçen yıl da Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek ve Kadriye'de iki halk plajının açılışını gerçekleştirdi.



ÇEŞME'NİN 'PIRLANTA'SI

TALEBİN artması üzerine çalışmaları yoğunlaştıran Bakanlık, 4 Haziran'da Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulualan mevkisindeki 700 metre sahil uzunluğuna sahip, 43 bin 607 metrekare alanda toplam 5 bin şezlong kapasiteli plajı faaliyete soktu. Aynı gün Kemer ilçesi Çamvuya Mahallesi'nde yaklaşık 350 metre sahil uzunluğuna sahip 33 bin 261 metrekare alanda toplam 1500 şezlong kapasiteli "Kemer Çamyuva Halk Plajı"nın da açılışı yapıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi sahilinde, 400 metre sahil uzunluğuna sahip, 7 bin metrekare alanda 1000 şezlong kapasiteli plajın da hizmete açılmasıyla Bakanlığın halk plajı sayısı 7'ye yükseldi. İZMİR'İN Çeşme ilçesinde bulunan Pırlanta Halk Plajı'da, pırlanta kalitesinde hizmet veriliyor. Şezlong, şemsiye, duş kabini, dinlenme tesisi ile vatandaşa hizmet sunulan plajda, aynı zamanda uygun fiyatlı yeme- içme imkanı sunan bir işletme bulunuyor. Pırlanta Plajı ve günü birlik tesislerinde, amaç halkın sahilden en uygun fiyatlarda yararlanmasını sağlamak olarak belirlendi.



5 YILDIZLI HALK PLAJI

VATANDAŞLARIN ekonomisi de düşünülerek oldukça uygun fiyatlara hizmet veren halk plajı Bodrum ilçesi Kumbahçe Mahallesi Tavşanburnu mevkiinde 5 yıldızlı otel kalitesinde hizmet veriyor. TURAŞ Bodrum Halk Plajı'nda; çay 3 TL, meşrubatlar 8 TL, 1 litrelik su 3 TL, ayran 5 TL, simit ve poğaça 3 TL, kahvaltı tabağı 25 TL, kaşarlı tost 15 TL, sucuklu tost 18 TL, hamburger 28 TL, pideler ise 20-26 TL arasında. Pandemi sebebiyle şezlonglar ikişer ikişer kiralanıyor. Bu yıl 2 şezlong 1 şemsiye için istenen ücret 25 TL. Halk plajında otopark ücretleri ise araç için 15 TL, motosiklet için 7 TL, minibüs-cip için ise 20 TL.



ENGELSİZ MARMARİS

MARMARİS İçmeler'de de halkın kullanımına sunulan ve üst düzey kalitede hizmet veren ücretsiz Halk Plajı geçtiğimiz hafta törenle açıldı. Giriş ücreti alınmayacak plajda, fiyatlar ise oldukça ekonomik. Marmaris İçmeler halk plajı; 7 dekar alan üzerinde, 400 metre sahil uzunluğuna sahip ve 1000 şezlong kapasiteli. Engelsiz plajın, annelerin bebek bakımı yapabileceği alana da sahip. Ayrıca plajdaki en geniş beton dolgu alanı olan helikopter pistinin de plaj olarak halkın hizmetine sunulması takdir topladı.



ÇEVREYE DUYARLI

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, hizmete sundukları halk plajlarıyla ilgili yoğun talep almaya başladıklarını söyledi. Kar amacı gütmeden, yiyecek ve içecek dışında tüm hizmetleri ücretsiz sunduklarını belirten Alpaslan, "Vatandaşımıza nitelikli düzeyde, 5 yıldız ayarında plaj hizmeti sunuyoruz. Vatandaşımızın memnuniyeti bizi mutlu ediyor. Dolasıyla bu tesislerin sayısını artıracağız" dedi. Yatırımların sürdürülebilir olmasının önemine işaret eden Alpaslan, "Antalya bölgesinde başta caretta caretta olmak üzere doğal yaşamı da devam ettirecek her türlü tedbiri alarak yatırımlar yaptık. Engelli vatandaşlarımıza her türlü hizmeti sağlayacak alanlar oluşturduk. Mavi bayrak için titiz çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl bu sayıları artırarak, dünyada mavi bayraklı plaj sayısında birinci sıraya yerleşmek istiyoruz" diye konuştu. BELEK Turizm Merkezi'ndeki halk plajından denize giren Gözde Bolu, tatil için Eskişehir'den geldiğini, tesisi görünce şaşırdığını dile getirdi. Bolu, "5 yıldızlı otel durumunda bir tesis. Yiyecek içecek fiyatları çok uygun. Herkesin güzel tatil yapabileceği bir tesis olmuş. Bu kadarını beklemiyordum." ifadelerini kullandı. GİRESUN'DAN tatile gelen Yalçın Alim ise "Geçen yıl geldiğimde memnun kalmıştım. Bu sene de plajı tercih ettik. Ailece konforlu tatil yapıyoruz." dedi.

FERDİ YAVUZ