Mugla’da lavanta sezonu açıldı

Menteşe'nin kırsal Yeniköy mahallesinde hayata geçirilen 'Koku Vadisi' projesi kapsamında dikilen lavantaların çiçek açması ile lavanta sezonu açıldı. Lavanta bitkisinin çiçek açması sonrası Yeniköy'de etkinlik düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Lavanta sezon açılışını gerçekleştirdi. Mor tarla üzerinde lavanta kokusu eşliğinde etkinliğe katılan vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, özellikle pandemi döneminde GEKA projesi ile yerel tohum ve yerel ürünler konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Lavanta bahçeleri için insanlar Isparta'ya gidiyor. Sosyal medyada lavanta bahçelerini gören turistler oralara akın ediyor. Burası da aynı şekilde turistleri çekecektir" dedi.