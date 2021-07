Anne babalara en güzel rehber okumak

Koşulsuz Ebeveynlik Alfihe Kohn

"Çocuklara nasıl laf dinletiriz?" sorusuyla başlar ve onları itaat ettirmenin yollarını tartışırız. Alfie Kohn ise tam anlamıyla ezber bozan bu kitapta "Çocuklar neye gereksinim duyar ve bu gereksinimleri nasıl karşılarız?" sorusunu soruyor ve sağlıklı bir psikolojik gelişim yolunda çocuklarla birlikte çalışmayı hedefleyen yöntemleri açıklıyor. Buna karşılık olarak yazılan bu kitapta koşulsuz ve şartsız ebeveyn olmanın önemi ve püf noktaları yer alıyor.



Kusursuz Ebeveyn Yoktur Isabelle Filizoat

Çocuğumuzu nasıl yetiştirdiğimiz bizim geçmişimiz, yaralarımız tarafından belirlenir. İnsan her zaman bir ebeveyn olarak davranışlarını beğenmez. Bunu yapmamaya yemin etmesine rağmen bazen kendisini aynı annesi gibi davranırken bulur. Çocuklarımız adına içimizde yalnızca sevgi ve şefkat olsun isteriz. Ne yazık ki her şey bu kadar basit değildir.



Tuvalet İletişimi Evren Bay Şengül

Bu kitap, kendini kirletmeme içgüdüsü ile dünyaya gelen bebeklerin tuvalet ihtiyacını anlamak ve buna cevap vermeyi öğrenmek için hazırlanmış bir rehberdir. Bu kitapta, bebeğinizle tuvalet iletişimi kurmanız için gerekli olan hem teorik hem pratik bilgiler sunulmuştur.



Bütün Beyinli Çocuk Daniel J. Siegel

Yeni yürümeye başlayan çocuğunuz bir mağazanın ortasında öfke nöbeti geçiriyor. Anaokuluna giden çocuğunuz giyinmeyi reddediyor. Beşinci sınıf öğrencisi olan çocuğunuz arkadaşlarıyla bahçede oynamak yerine bir bankta oturmuş ağlıyor. Çocuklar sanki anlaşmış gibi anne-babalarının hayatlarını çekilmez hale getirmek zorundalar mı? Elbette hayır size çıkış noktasını söyleyecek tek şey onların gelişen beyinleridir.



Geliştiren Anne Baba Doğan Cüceloğlu

Geliştiren Anne-Baba olmak için kendinizi ve çocuğunuzu tanımanız, beklentilerinizi, niyetinizi keşfetmeniz,değerlerinizi ve aile ilişkinizi sağlıklı tutmanız önemli. Bilen, anlayan, seven gözlerle yaşama bakmak kendi elinizde... Güler yüzlü, sakin, güvenen, hayata, ailesine şükür duygusu içinde bakan bir anne, bir baba olmak çocuklarınıza verebileceğiniz en büyük armağandır. Çocuklar böyle bir armağanı hak ediyorlar



Bilinçli Bebek Aletha J. Solter

Bebekler neden ağlar? Neden sürekli kucakta tutulmak isterler? Bebeklerin uyku saatlerindeki düzensizlikler nasıl aşılabilir? Tuvalet eğitimi vermenin en iyi yöntemi nedir? İlk yıllar zeka gelişimi açısından ne kadar önemlidir? Bilinçli Bebek, kendine güvenen ve bilinçli bireyler yetiştirme yolculuğunun ilk 2,5 yılında anne babalara çığır açıcı önerilerde bulunuyor.



Otuz Milyon Kelime Dana Suskind

Her çocuk mutheşem potansiyellerle doğar, ancak içine doğduğu aile onu ister istemez bir kalıba sokar. Çocukların potansiyelini çevresel etkenlerin şekillendirdiğini iyi bir şekilde eden bu kitabı bütün anne babaların okuması tavsiye ediliyor.



Bebeğimin Beslenme Kitabı Sibel Güngör & Dr. Gülnihal Şarman

Bebeğimin beslenme kitabı, ülkemizde sağlıklı beslenmeyi ve beslenme alışkanlıklarını bebeklikten itibaren ele alan ilk kitap. Bebeklerimizi beslerken doğru kabul ettiğimiz hangi yanlışları yapıyoruz? Bebeğe hangi besini, ne zaman ve nasıl vermeliyiz? Sağlıklı bebek beslenmesinde en yeni bilgiler, yaklaşımlar, besleyici ve yaratıcı tarifler nelerdir?



Sevmek Yetmez Nancy Samalin

Çocuklarımızı çok seviyoruz, bunda şüphe yok. Fakat sorumluluklarının bilincinde ve kendi kendine yetebilen bireyler yetiştirebiliyor muyuz? Çocuklarımız sorumluluklarını yerine getirmediklerinde, mızmızlandıklarında, birbirleriyle kavga ettiklerinde, yemeklerini yemediklerinde ya da bizi dinlemediklerinde onlara büyük tolerans gösteriyoruz. Bazen de buna gücümüz yetmediğinde, patlıyoruz. Kızıyor, bağırıyor, tehditler savuruyoruz. Sonra da bunları yaptığımız için kendimizden nefret ediyoruz.Tüm bu sorunlar doğru dili kullanmamamızdan kaynaklanıyor. Nancy Samalin bu kitabında çocuklarla doğru iletişimin temellerini konu almış.



Oyun Oynama Sanatı Aletha J. Solter

Hangi tür oyunlar ebeveynçocuk bağını güçlendirir? Travmayla başa çıkmakta oyundan nasıl yararlanırsınız? Ev ödevlerini oyunla nasıl keyifli hale getirirsiniz? Unutmayın ki, çocuklar oyun oynamayı severler ve kendilerini çoğu zaman oyunlarla ifade ederler. Siz de çocuğunuzun sorunlarını oyunun iyileştirici gücüyle çözebilirsiniz.



Anne Baba Sihri Hedvig Montgomery

Anne babalık hayatta üstlendiğiniz en büyük rol. Güzel haber ise şu: İyi anne baba olmak, iyi insan olmakla el ele yürüyor. Bu kitap, size mükemmel ebeveyn olmanın yollarını anlatmıyor. Böyle bir şey olmadığını, ama daha iyiye doğru yol alabileceğimizi söylüyor ve bunun için adımlar sunuyor.



Bu Çocuk Aç! Beb Ek Gıda

Ek gıda her zaman ailelerin düşünceler dalıp çocuğum ne yiyecek stresiyle tedirginlik yaşadığı bir dönem geçişidir. Bu dönemde Bu çocuk aç kitabı içeriği Ek gıda hakkında merak ettiğiniz her şeyi konu almaktadır. Doktor onaylı 117 adet bebek ek gıda tariflerine yer verilen kitapta alanında uzman kişilerin yazılarını içermektedir.