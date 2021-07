Cag kebabı için Erzurum’a gitmeye gerek yok

Bugün Erzurum kimliği ile özdeşleşen, coğrafi işaretli Oltu cağ kebabının, İzmir'deki adresi 25 Mart Oltu Çağ Kebabı'ndayız. 25 Mart Oltu Cağ Kebabı, 2013 yılında Forum Bornova'da hizmet veriyor. Hele ki bu kültürü bilen bu işin içinde doğan, Erzurum Oltu doğumlu, et ve cağ tutkusu 5 yaşında başlayan bir isim, Necmettin Uçar tarafından yapılırsa o cağ kebabı yenir. Necmettin Uçar, 1994 yılında Oltu'da cağ kebap işine girmiş, günde 120 kg cağ satarak başlayan bu işe ruhunu sevgisini, her şeyini veren cağ kebap yemediği gün doymayan o kültürün, o toprakların çocuğu Necmettin Uçar, "Erzurum'a kadar gitmenize gerek yok orijinal yöresel cağ kebabını burada yapıyoruz" demektedir. Tarihsel geçmişi, hazırlanışı, sunumu ve gastronomi turizmi açısından önemini eskiden et yemeği olarak evlerde yapılan cağ kebabı, Erzurum'da ön plana çıkmış ve şimdi tüm Türkiye'ye yayılmıştır. Oltu cağ kebabı; cağ kebabının Erzurum mutfak kültürünün en önemli geleneksel ürünüdür, Erzurumlular için bağımlılık derecesinde sevilen, misafirlere ikramının bir şölen havasında yapıldığı, cağ kebabı tadıyla yiyen herkesi mest eder. Kuzu/koyun etinin tuz, soğan ve karabiber ile marine edilmesiyle yapılan Erzurum'un müthiş lezzeti cağ kebabı yanında, soğan, domates, sivri biber, tandır ve lavaş ekmeği vazgeçilmezdir. Erzurum ve çevresinden tüm Türkiye'ye yayılan bu lezzetin İzmir'deki en iyi adreslerinden biri de 25 Mart Oltu Cağ Kebabı'dır. Şiş yokken Erzurum'un dağ köylerinde ağaç dalını cağ kebabın ana şişini, ağacın küçük dallarından da cağın şişini yapıyorlarmış. Erzurum'da kısır koyundan yapılıyormuş cağ kebap maksimum iki yaşında olması gerekiyormuş. Burada İzmir'de sadece süt kuzudan yapılıyor.



DAVETLERDE CAĞ KEBAP

Açılış ve davetlere özel gün ve gecelerinizde, festivallerde cağ lezzetini yaşamak, tatmak isteyenler için bütün et çeşitleri döner olarak da catering hizmeti 25 Mart Oltu Cağ Kebap kalite ve güvencesinde sunuluyor. 25 Mart Oltu Cağ Kebap gerçekten damak tadına önem veren, eti bilen gerçek cağ kebabının lezzetini yaşayan hissedenlerin adresidir. Buradaki lezzetli etleri cağ kebabını deneyen herkes hayran kalmaktadır. Porsiyonların büyüklüğü, etlerin kalitesi, kendi suyunda yapılan çorbaların lezzeti ve bol köpüklü yayık ayranı ile İzmirlilerin lezzet durağı olmuş bir mekan. 25 Mart Oltu Cağ kebabı Form Bornova'da 400-450 kişilik, şık, otantik olarak dekore edilmiş ferah keyifli bir mekan.



PİŞİRME TEKNİĞİ ÖNEMLİ

Eti ve hayvancılığı da bilen bu işi tutku derecesinde sevgi ile yapan 25 Mart Oltu Cağ Kebap'ın sahibi Necmettin Uçar işletmesini ve ürünlerini şu sözlerle: Biz burada kuzuyu cerrah gibi işliyoruz. Et pişirmek sanattır. Doğru, dürüst işini yapmak ayrı bir sanat. Kıvırcığın dışında hiçbir kuzu kullanmıyoruz. Odun ateşinde meşe odununda pişiriyoruz. Pişirme tekniği çok önemli suyunda vermek gerekiyor. Marinasyonda tuz, karabiber, soğan kullanılıyor. Marinasyon ürünleri etin tadının önüne geçmemeli. Dönerlerimizi yaparken bütün dana alınıp bir gün dinlendirildikten sonra sinirleri ve kötü yağları alınıp işlenir. Bütün danadan kıyma çekilip, bir saatten fazla yoğurulup, bir gece soğuk havada dinlendirilip, ertesi gün şişe takılır. İskender ve döner olarak siz değerli misafirlere sunulur. Önem verdiğimiz bir diğer konu ise hijyendir. Bütün ekibimiz hijyen konusunda son derece dikkatlidir. Öğlen ve akşam servislerinin bulunduğu restoranlarda sıcak sıcak balon ekmek ve lavaş eşliğinde 6 çeşit ikramla servis başlıyor. Orijinal Antep ezme, haydari, kavrulmuş soğan, közlenmiş biber, maydanozlu sumaklı soğan, domates söğüş ve roka ve maydanozla masanız gözünüze damağınıza lezzet şöleni yaşatıyor.



YÖRESEL ÇORBALAR

Kendi suyunda pişirilen kelle paçayı mutlaka denemelisiniz. Dananın kaval kemiğinin ilikleri kellenin kendi suyu ile karışınca şifa kaynağı. Hiçbir katkı maddesi kullanılmıyor. Erzurum'a ait ayranaşı çorbası sıcak servis ediliyor. Yarma buğday, yoğurt ve aş otu (Erzurumda dağdan kayalıklardan toplanan aş otu) kesme aşı çorbası, Meksikalılar bu çorbaya "Meksika Çorbası" demişler. Erişte, kırmızı fasulye tereyağı pul biber ve soğan karışımı ile servis ediliyor. Enfes bir lezzet tavsiye ederim. Çorba olarak mercimek de bulunuyor.



ET, KÖFTE VE LAHMACUN

Etlerde, dana bonfile, dana antrikot, dana pirzola, T- Bone, Her yerde bulamayacağınız kuzu küşleme, kuzu ciğer (hem yaprak ciğer, hem şiş olarak) kuzu pirzola çeşitleri bulunmaktadır. Dananın bonfile, antrikot, döş kısmı hariç kaburga kısmından 4 saat odun ateşinde pişirilerek yapılan saçta ve güveçte servis edilecek. Bu saçın özelliği odun ateşinde pişirilmesi, etin suyu ve tereyağının buluşmasından efsane lezzet elde edilmektedir. Köfte çeşitleri arasında kasap köfte, baharatlı köfte, çedarlı, kaşar peynirli köfte bulunuyor. Kıymalı, kaşarlı, kuşbaşılı olmak üzere tüm pide çeşitlerinin en lezzetlisini bulmak mümkün. Cağ kebabından yapılan pideyi de tadabilirsiniz. Lahmacunu gerçekten tam bir efsane mutlaka lahmacunun denemelisiniz. Tatlı olarak; Erzurum'un meşhur kadayıf dolması, Antep katmeri, fırın sütlacına bayıldım harika. Ayrıca Antep yöresine özel fıstıklı baklava çeşitleri ve havuç dilimi de bulunuyor.



Son söz; Yemek kültürümüze bir katkı sunarak, bir tarihin kültürün geleneğin temsilcisi Oltu Cağ Kebabı Erzurum'a gitmeden bu lezzeti en özel haliyle bizlere sunmaktadır. Doğduğu toprakların lezzetini kültürünü paylaşarak çocukluğundan itibaren bu işi sevgiyle tutku ile yapan Necmettin Uçar'ı tebrik ediyorum.

Sezer ALTAN