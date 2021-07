Hayalleri süsleyen plajlar

GRACE BAY, TURKS VE CAICOS ADALARI, KARAYİPLER

İSMİYLE Türklere selam gönderen adalar topluluğu, aslında sınırlarında yetişen bir kaktüs çeşidinden dolayı bu isimle anılıyor. Kaktüsün şeklinin eskiden giyilen feslere benzemesi dışında burası ne yazık ki Türkiye ile bir bağlantıya sahip olmadığı gibi ülkemizden de oldukça uzakta. Karayipler'deki eşsiz konumuyla Grace Bay; Provo Adası'nın denizle en güzel ve en nadide buluşma noktası. Turkuaz suların tüm berraklığıyla bembeyaz kumlar üzerine yayıldığını bir an için gözünüzde canlandırabilirsiniz. Cam gibi deniz temizliği ve korunaklı hali sayesinde, sizde bir yüzme havuzu hissi de uyandırabilir.



İZTUZU PLAJI, DALYAN, MUĞLA

İZTUZU Plajı; aynı zamanda nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Caretta Caretta cinsi kaplumbağaların da biricik evi. Bu plaj hem Türkiye'den hem de dünyadan çok sayıda doğa tutkununu ağırlamaya her yıl devam ediyor. Kumlarındaki kadife yumuşaklığının ve denizindeki berraklığın yanı sıra; İztuzu'nun göz alabildiğine uzanan geniş yüz ölçümü de oldukça dikkat çekici.



MAYA KOYU, PHI PHI ADASI, TAYLAND

Phi Phi Adası, 2018'de son derece ilginç bir kararla gündeme geldi. Burada yer alan Maya Koyu; çok fazla turist çektiği için turizme kapatılan tek plaj olabilir! Günlük ziyaretçi sayısı 200 tekneyi ve 4 binden fazla turisti bulabilen plaj artık Haziran'dan itibaren 4 ay boyunca dünyanın en sakin yeri.



CALA SAN VICENTE PLAJI, İBİZA, İSPANYA

İspanya'nın sahilleri ve gece hayatıyla ünlü adası İbiza'nın tamamen kendisine has bir hayran kitlesi var. Burası her sene gitseniz de sizi sıkmayacak olan nadir yerlerden biri, çünkü genç nüfus her yıl yenilenerek yoluna devam ediyor. San Juan ve San Carlos gibi sahil kasabalarından sonra sadece 10-15 dakikalık bir sürüş mesafesi ile ulaşılabilen Cala San Vicente Plajı'nı adanın en güzel plajı olarak gösterilebilir.



ÖLÜDENİZ, FETHİYE, MUĞLA

FETHİYE'NİN güzel parçası Ölüdeniz; özellikle yamaç paraşütü gibi adrenalin sporlarına ilgi gösterenleri de ayrıca cezbediyor. Dağların arasındaki konumuyla burası korunaklı sayılabilir ancak kesinlikle sıcak bir suya sahip. Yaz boyunca Ölüdeniz'de yüksek sezon devam ediyor.



KAKAO ADASI, MAAFUSHI, MALDİVLER

İs Söz konusu deniz tatili olunca dünyanın en iyilerinden birinin aldivler olduğunu artık çocuklar bile biliyor. Peki ama Maldivler'in denize girmek için en iyi yeri neresi? Bu sorunun cevabı kişiden kişiye değişebilir; ancak Cocoa Island ya da Türkçe adıyla Kakao Adası'nın durumu bir başka.



KAPUTAŞ PLAJI, KAŞ, ANTALYA

BURANIN kuş bakışı görüntüsü, aslında her şeyi anlatıp kelimelere ihtiyaç dahi bırakmıyor. Virajlı yolların ve girintili çıkıntılı koyların sonunda ulaşabildiğiniz bu plaj için araç kiralama yoluna gidebilirsiniz. Özellikle ailece seyahat edenlerin tercih edebilecekleri en rahat seçenek bu.



WHITSUNDAY ADASI, AVUSTRALYA

7 kilometre uzunluğundaki plaj, farklı dergi ve sosyal mecraların listelerinde defalarca kez "dünyanın en iyi plajı" ünvanına layık görülmüş. Cruise gemilerinden inip adanın yumuşacık kumlarına ayak basmak, tüm turistler için unutulmaz nitelikte bir deneyim. Okyanus üzerindeki keyifli yolculuk boyunca size eşlik edebilecek deniz canlıları arasında ise balinalar bile var!



VARADERO PLAJI, MATANZAS, KÜBA

KÜBA'NIN yaz tatili amacıyla ziyaret edildiğinde ilk akla gelen adresi ise, 2018 yılında da ödüle layık görülen Varadero Plajı. Plaj kesintisiz olarak tam 20 kilometrelik bir alana sahip. Evet, yanlış okumadınız burası sadece Karayipler'in değil tüm dünyanın da en geniş sayfiye alanları arasında yer alıyor.



MERCAN PLAJI, BORA BORA, FRANSIZ POLİNEZYASI

Orijinal adı Matira Beach olarak da bilinen Mercan Plajı ise, adanın en güzel noktası olarak sayılabilir. Güney Pasifik'te bulunan tatil destinasyonu, her yaştan ziyaretçiyi cezbetmeyi başarıyor. James Cook tarafından keşfedilme hikayesi 1700'lü yıllara dayanan mavi cenneti, mutlaka "ölmeden önce yapılacaklar" listenize yerleştirmelisiniz. Burası farklı platformlarda "Pasifik'in incisi" olarak da anılabiliyor.