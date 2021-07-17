Dünya çöllerinde safari

GOBİ ÇÖLÜ

Orta Asya'da bulunan dünyanın beşinci büyük çölü Gobi, Güney Moğolistan ve Kuzeybatı Çin'in bir kısmını kapsıyor. Çölün etrafı kayalık sıradağlar ile çevrili. Çölün sıcaklığı -40 derece ile 45 derece arasında değişiyor. Gobi Çölü çok iyi bir biçimde korunmuş dinozor fosil yataklarına sahip olduğu için çölün özellikle kızıl kayalar bölgesi paleontologlar için büyük bir öneme sahip. Ayrıca Gobi Çölü'nü boydan boya geçen bir demiryolu hattı bulunuyor. Çöl manzarası eşliğinde tren yolculuğu yapmanın keyfi çok ayrı olsa gerek.

PATAGONYA ÇÖLÜ

ARJANTİN'İN en büyük çölü olan Patagonya, 673 bin kilometrekarelik bir alana sahip. Alanına göre dünyanın en büyük yedinci çölü olan Patagonya batısında And Dağları, doğusunda Atlantik Okyanusu ile çevrili. Bir kısmı da Şili topraklarında yer alan çöl yıllık sadece 160-200 mm yağmur alıyor.

CHİHUAHUAN ÇÖLÜ

KUZEY Amerika'nın en büyük çöllerinden olan Chihuahuan, ABD'nin Teksas eyaletinde yer alıyor. 362.600 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Chihuahuan Çölü, ABD-Meksika sınırı ortalarına kadar uzanıyor. Toplamda iki milyondan fazla insanın yaşadığı Chihuahuan Çölü'nün yakınındaki Guadalupe Dağları'nın altında üç yüzden fazla mağara bulunuyor.

BÜYÜK VİCTORİA ÇÖLÜ

AVUSTRALYA'DAKİ en büyük çöl olan Büyük Victoria, 348.750 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. Büyük Victoria Çölü, yıllık ortalama 200-250 mm civarında yağış alıyor. Çölde gündüz sıcaklıkları yaz mevsiminde 32-40 derece iken kış mevsiminde ise 18-23 dereceye düşüyor.

ARABİSTAN ÇÖLÜ

2 MİLYON 330 bin kilometrekarelik alanı ile Arap Yarımadası'nın çoğunu kaplayan Arabistan Çölü, Batı Asya'da bulunuyor. Çölün merkezindeki Rubülhali Çölü dünyanın en büyük sürekli kum alanlarından birisi olma özelliğine sahip. Arabistan Çölü'nün iklimi çok kurak olmasına rağmen çölde az miktarda biyolojik çeşitlilik mevcut. Çölde kırmızı kum tepeleri ve ölümcül bataklıklar olduğu halde ceylan, antilop, kum kedisi ve dikenli kuyruklu kertenkele gibi bazı hayvanlar bu ortama uyum sağlayıp yaşamlarını devam ettiriyorlar.

SURİYE ÇÖLÜ

SUUDİ Arabistan'ın kuzeyi, Ürdün'ün doğusu, Irak'ın batısı ve Suriye'nin güneyine kadar uzanan Suriye Çölü yaklaşık 500 bin kilometrekarelik bir alana sahip. Çölde iki adet yüksek tepe bulunuyor. Bunlardan ilki 1128 metre yüksekliğinde ve Suudi Arabistan'daki Sakaya bölgesinin yakınında. 941 metre yüksekliğindeki diğer tepe ise Irak'taki Rutba'ya yakın bir yerde konumlanıyor.

TAKLAMAKAN ÇÖLÜ

DÜNYANIN ikinci büyük kayma kumu çölü olan Taklamakan, Çin sınırları içinde yer alan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden Tarım Havzası'nın batı bölgesindeki 218 numaralı ana yola kadar uzanıyor. Taklamakan Çölü, 324 bin kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. Çöldeki yüksek sıra dağların eteklerindeki vahalarda zengin bir bitki örtüsü bulunuyor. Aynı zamanda Taklamakan Çölü'nde yer alan petrol kaynakları dünyanın en zengin petrol rezervleri arasında gösteriliyor.

KALAHARİ ÇÖLÜ

AFRİKA'NIN güneyinde, bulunan Kalahari Çölü'nün yüz ölçümü 900 bin kilometrekareye kadar çıkıyor. Botsvana'nın batı kısmına Kalahari deniliyor ve bu çöl Botsvana'nın büyük bir kısmı ile Namibya ve Güney Afrika'nın bazı kesimlerini kapsıyor. Boşiman halkı (Buşmanlar) çölde yarı göçebe olarak yaşıyor. Kalahari Çölü'ndeki vadilerde antilop ve fil gibi birçok tropikal bölge hayvanı bulunuyor.

ATACAMA ÇÖLÜ

DÜNYANIN en sıcak ve kurak çölü olan Atacama, Şili'nin kuzeyinde yer alıyor. Çölün batısında Büyük Okyanus, kuzeyinde Peru, doğusunda ise Bolivya ve Arjantin sınırları bulunuyor. Yaklaşık olarak 15 milyon yaşındaki Atacama Çölü'nde bakır, gümüş ve altın rezervleri mevcut. Atacama Çölü'ndeki su kaynakları az da olsa tarihin erken zamanlarından beri yerleşimlere ev sahipliği yapmış.

SAHRA ÇÖLÜ

DÜNYANIN en büyük sıcak çölü olan Sahra Çölü Afrika'nın yaklaşık yüzde onunu kaplıyor. İki buçuk milyon yaşındaki Sahra Çölü, Atlas Okyanusu'nun kıyılarından Kızıldeniz kıyılarına kadar uzanıyor. Dokuz milyon kilometrekarelik büyüklüğe sahip olan Sahra Çölü Antarktika ve Arktik çöllerinin ardından dünyanın en büyük üçüncü çölü olma özelliğine sahip. Sahra kelimesi Arapçada "çöl" anlamına geliyor.