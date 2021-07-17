  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Cumartesi Korse sokağa çıktı

Korse sokağa çıktı

Korse sokağa çıktı

17.7.2021

Vücut hatlarını vurgulamayı seven Kardashian ailesinin vazgeçilmez parçası korseler onlardan dolayı olmasa da şu sıralar oldukça trend. Crop blazer ceketlerde, gömleklerde, gömlek elbiselerde, crop biçiminde, t-shirt üzerinde, bağcıklı, çıtçıt kapamalı, balen biçiminde, kalp yaka gibi pek çok farklı formda korse detayı görmek mümkün.

Vivienne Westwood, Stella McCartney, Yves Saint Laurent, Prada ve Tom Ford gibi moda evleri de yıllar içinde korseyi bir şekilde sınırlarına dahil ederlerken, artık gücünü daha çok dış giyimde gösteriyor.

Korse detayı ile çeşitli stillerde kombin yapmak da mümkün. Şık, iddialı, elegan ve spor-şık kombinlerinizi korse detayı ile destekleyebilirsiniz.

FULYA TANYOL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Korse sokağa çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.