Korse sokağa çıktı

Vücut hatlarını vurgulamayı seven Kardashian ailesinin vazgeçilmez parçası korseler onlardan dolayı olmasa da şu sıralar oldukça trend. Crop blazer ceketlerde, gömleklerde, gömlek elbiselerde, crop biçiminde, t-shirt üzerinde, bağcıklı, çıtçıt kapamalı, balen biçiminde, kalp yaka gibi pek çok farklı formda korse detayı görmek mümkün.

Vivienne Westwood, Stella McCartney, Yves Saint Laurent, Prada ve Tom Ford gibi moda evleri de yıllar içinde korseyi bir şekilde sınırlarına dahil ederlerken, artık gücünü daha çok dış giyimde gösteriyor.

Korse detayı ile çeşitli stillerde kombin yapmak da mümkün. Şık, iddialı, elegan ve spor-şık kombinlerinizi korse detayı ile destekleyebilirsiniz.

FULYA TANYOL