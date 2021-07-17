Miniklere ekolojik okuryazarlık kiti

Her yaştan kişinin okul çağı başlangıcında ve çocukluğunda vaz geçilmezi olan tohumdan bitki yetiştirme yönteminin günümüze uyarlanmış hali İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 2021 yılı mezunu Müge Yeniada'dan geldi.

Yeniada, birçok çocuk gelişimci ve anneyle yaptığı görüşmeler sonucunda hayata geçirdiği projesiyle okul öncesi çağdaki çocukların (4-7 yaş) ekolojik okuryazarlığını artırmayı hedefliyor. Bir çekirdekten bitki yetiştirme kiti tasarlayan başarılı öğrenci, kitin içerisine hedeflediği yaş grubundakiler için ergonomilerine uygun çekirdek toplama ve ekim süreçlerine uygun el aletleri ile tohumun ekilmesi ve saklanması için çeşitli ürünler yer alıyor. Ürünlerin malzemelerini ve üretim yöntemlerini doğaya zarar vermeyen ahşap, porselen ve geri dönüştürülmüş karton gibi malzemelerden tercih eden Yeniada, kendisi de sürecin en başından beri projesiyle paralel olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.