Ses bombası seçmenin püf noktaları

SES bombası deyince aklınıza hala savaş geliyorsa bluetooth hoperlörlerle tanışmamışsınız demektir. Müziğin taşınabilir olmasına olanak tanıyan bluetooth hoparlör seçerken dikkat etmeniz gereken birçok faktör var. Bunlardan en önemli olanları doğal olarak ses kalitesi, taşınabilirlik ve dayanıklılık. Ses kalitesi konusunda kendini kanıtlayan markalara güvenmek en doğru çözümlerden biriyken, bazı firmaların fiyat/performans ürünlerine bakmakta da fayda var.

TAŞINABİLİRLİK

SES kalitesi ile beraber en önemli maddelerden biri kesinlikle taşınabilirlik. Nasıl bir bluetooth hoparlör istiyorsunuz? Kimi markaların ürünleri bağlantı çeşidi olarak bluetooth desteklese bile taşınabilirlik anlamında size fayda sağlamayacaktır. Elbette bu modeller de aynı klasmana girse de, biz bluetooth hoparlör dediğimizde genel olarak taşınabilir cihazları kast ediyoruz. Taşınabilir ve portatif ürünler sizin her ortamda rahat bir şekilde müzik dinlemenize veya film izlemenize olanak sağlayacaktır.

SES KALİTESİ VE MARKA SEÇİMİ

HOPARLÖRLER söz konusu olduğunda ses kalitesi ve marka ilişkisi genellikle doğru orantılı oluyor. Elbette sadece marka odağından gittiğimizde bir noktadan sonra fiyatların yüksekliğinden yakınmak da olası. Düşük frekansları bozmadan size yüksek ses seviyelerinde veren bir hoparlör, kalite anlamında sizi mutlu edecektir. Çünkü elde edilen sesin temiz olması gerekiyor. İstediği kadar güzel görünsün ve mobil olsun yüksek düzeylerse ses bozulursa aldığınız deneyim hayli düşecektir.

ŞARJ SÜRESİ VE BATARYA TİPİ ÖNEMLİ

MÜZİK dinlerken bir anda şarjın bitmesi kadar kötü bir senaryo olamaz. Bu yüzden seçiminizi doğru yapmanız gerekiyor. Eğer uzun saatler boyu cihazınızı kullanmak istiyorsanız daha geniş bir bataryası olan bir modeli seçmeniz doğru olacaktır. Şarj edilebilir pil ile satılan modeller bu konuda size doğru bir çözüm ortağı olabilir.

DAYANIKLILIK VE DİĞER ÖZELLİKLER

VE elbette en önemli konulardan biri dayanıklılık. Aldığınız cihazı bol bol evden çıkarmak ve açık ortamlarda kullanmak istiyorsanız, suya ve darbelere karşı koruma sağlayan bir bluetooth hoparlör seçmenizde fayda var. Havuz, sahil gibi yerlerde dış etkenlere maruz kalıp bozulacak bir cihaz işinize yaramayacaktır.