Denizden çıkan aksesuarlar

Kumsal temalı deniz kabukları geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda da yükselen trend olmaya devam ediyor.

Bileğinize, kulağınıza veya boynunuza deniz kabuklu bir takı takarak, plaj ya da yaz akşamı kombininize farklı bir hava katabilirsiniz. Midye kolyeler, deniz kabuklu küpeler derken bu nostaljik trend takı çekmecemize katıldı.

Önce hasır çantalar plajlardan çıkıp günlük stilinize adapte oldu şimdi de deniz kabukları. Özellikle jean ve beyaz tişörtle kombinleyerek şehre tatil havasını getirebilirsiniz. Ya da denim bir elbise ile davete giderken şıklık yaratabilirsiniz.