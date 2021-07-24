Kırmızı ve pembe iş birliği

2021'in iki söz sahibi rengi kırmızı ve pembe, güçlü kombinler için bir araya geliyor. Bu sezon karşımıza çıkan bu birliktelik renkli dünyaya kapılarımızı açıyor.

En güzel uyumlardan biri olan kırmızı ve pembe podyumlardan sokak stiline kadar heryerde karşımıza çıkıyor.

Özellikle renkli giyinmeyi sevmiyorsanız bile size bunu sevdirecek bir ikili ile karşı karşıyayız. İster elbise ister alt üst kombin olsun bu sezonun en hit iki rengi modayı altüst etmeye hazırlanıyor.

Bu iki sıcak rengi kafanızda birleştirdiğinizde bayağı görünebileceğini düşünebilirsiniz ancak yan yana geldiklerinde oldukça çarpıcı ve modern görünümlere imza atabilirsiniz.

FULYA TANYOL