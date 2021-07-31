Onlar taş değil ağaç!

Taşa benziyorlar ancak onlar 20-25 milyon yıllık fosil ağaçlar... Volkan patlamasıyla oluşan fosil ağaç ormanı Manisa'nın Yuntdağı bölgesinde. Görenleri şaşırtan fosil ağaçlar doğa koşulları ve insan faaliyetleri nedeniyle her geçen gün azalıyor. Milyonlarca yıllık fosil ağaçlar, bilinçsiz kişiler tarafından tahrip ediliyor ve bazı kişiler fosil ağaçları yanlarında götürüyor. Oysa dünyada eşi benzeri çok az olan fosil ağaçlar çok önemli bir turizm potansiyeli. Alanda yapılan çalışmalarda ladin ve yalankoz ağacı olmak üzere iki ağaç cinsinin varlığı öne çıkıyor. Bölgede yer alan fosil ağaç ormanı bilim insanlarının da ilgisini çekiyor. Taş gibi görünen fosil ağaçlardan yerin altında daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Fosil ağaçların yok olmaması ve turizme kazandırılması amaçlanıyor.

Dünyadaki örneklerinin özenle korunduğunu kaydeden Manisa CBÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Aigai Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin, özellikle Midilli Adası'nda yer alan fosil ağaçların binlerce ziyaretçi çektiğini söyledi. Sezgin, "Burası bir tabiat varlığı. Burayı bir kültür mirası olarak düşünmek lazım. Burada turizm açısından ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Özellikle Yunt Dağı gibi bir bölgenin gelişimine büyük katkı sağlar. Bu bakımdan burada yapılacak olan çalışmaların bölgeye önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

■ NERMİN UÇTU