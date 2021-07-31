Sevdiklerinize vereceğiniz hediyeye paketiyle değer katın

İzmir'in Alsancak semtinde 2 yıl önce 'hediye paketleme' dükkanı açan Pınar Erturhan, ailesiyle birlikte hazırladığı el emeği göz nuru paketlerle, hediye paketinin değerini tüm İzmirlilere gösterdi. Pınar Erturhan'ın anne ve babası Muzaffer ve Nükhet Erturhan, 30 yıl önce Mersin'de hediye paketleme dükkanı açtı. Baba Muzaffer Erturhan hediye paketlerinin imalatını gerçekleştirirken, anne Nükhet Erturhan ise süsleme işiyle ilgilendi. Hediye paketleme dükkanı ilk başta insanların yadırgadığı bir alan olsa da kısa sürede Mersin'de ün kazanmaya başladı.

İZMİR'DE KARAR KILDI

Muzaffer ve Nükhet Erturhan çiftinin kızları Pınar Erturhan (35) ise Güzel Sanatlar Lisesi'nden sonra Çukurova Üniversitesi Grafik Anasanat Dalı'ndan mezun olup aile mesleğine devam etti. Ekibe katıldıktan sonra bir süre Mersin'de ailesiyle birlikte çalışan Pınar Erturhan, ardından İzmir'e gelerek, Alsancak'ta 'hediye paketleme' dükkanı açtı. Ailesinin Mersin'de ürettikleri ürünleri İzmirlilerle buluşturan Pınar Erturhan'ın hediye paketleme dükkanı kısa sürede popülerlik kazandı.

'DEĞER GÖSTERİR'

"Paketleme çoğu kişinin önem vermediği bir konu ama hediyeyi gösteren de paketlemesidir" diyen Erturhan, "Paketlemeye gösterdiğiniz özen karşınızdaki insana verdiğiniz değeri de gösterir. Hediyenizi düşünerek alıyorsunuz; bir de böyle bir paketle verdiğiniz zaman karşınızdaki çok mutlu oluyor" diye konuştu.

■ MERT ALPDÜNDAR