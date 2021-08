Cunda’nın Akdeniz esintili dünya mutfagı

Gastronomi konusunda dünyada beğeniler, istekler, talepler değişiyor. Yeni şeyler deneyimlemek, anda kalmak modern insanın temel arzusu olmaya başladı. Bu değişim sonucunda da, restoranlara artık "deneyim" gözüyle bakılıyor. Elbette ki amaç lezzetli ve tatmin edici bir şeyler yemek olsa da restoranın içinde iyi hissetmek ya da rutinlerin dışına çıkmak son derece önemli. Özellikle gurme ruhlu, yemeği sadece doymaktan ibaret görmeyen kişiler için farklı atmosfer ve menülere sahip restoranlar yepyeni keşif noktaları olabiliyor. Hatta kimi zaman seyahat planları bile bu restoranları keşfetmeye yönelik yapılabiliyor.



AYLIK MENÜLER

Bu hafta Lezzet Durağı'nda sizi Cunda'da bir eksiği kapatan farklı bir lezzet noktasına götüreceğim. Sakallı ailesinin uzun yıllardan beri hayalini kurduğu Akdeniz esintili, dünya mutfağından lezzetler sunan causal dininng tarzındaki Kala Cunda Restoran'dayız. Kala Cunda, 1998 yılından itibaren Cunda'da faaliyet gösteren Kapya Otel'in havuz başında faaliyet gösteriyor.. Girit, Akdeniz, İtalyan, Lübnan ve Portekiz mutfaklarından lezzetler bulunuyor. Menüleri sezonluk olsa da Haziran, Temmuz ve Ağustos ayına özel menüler sunuluyor. 2021 Temmuz ayında açılan restoranda Ağustos'ta yeni menüler devreye girdi. Değişen mevsimle birlikte ise yeni ürünler ortaya çıkacak.





OFYR'DA ODUN ATEŞİ

Kala Cunda Restoran'da doğallık, tazelik, yöresel ve evrensel kalite kriterleri ön plana çıkıyor. Sebzeleri kendi bahçelerinde üretiyorlar. Et ürünleri açık ateşte pişiriliyor. Sıradan elektrikli ızgara değil ateş için meşe ve zeytin odunu kullanıldığından odunun kokusunun yiyeceklere geçtiğini hissedebiliyorsunuz. Ofyr denilen Türkiye'de iki adet bulunan Hollanda üretimli özel bir mangalla pişirme işlemi yapılıyor. 50 kuver kapasiteli ortam oldukça ferah. Cunda Kapya Otel'in havuz başında Ayvalık'ı, Cunda'yı hissediyor, yaşıyorsunuz. Cunda'nın kalbinde yaşanmışlıkların izinde tarih kokan, özel mimari ile tasarlanmış bir otel Kapya Otel, kahvaltısı ile öne çıkıyor. Her şey organik ve ev yapımı. Midilli göçmeni bir ailenin geçmişiyle kurduğu bağın izlerini taşıyan Kapya Otel ile bir yanı mübadele, bir yanı İda olan muhteşem Cunda Adası'na ve Kuzey Ege'nin bereketli topraklarına borcunu ödemek istiyor Sakallı ailesi... Sakallı Group inşaat malzemeleri, otel işletmeciliği ve restoran sektörlerinde faaliyet gösteriyor. İbrahim Sakallı yönetiminde bütün aile profesyonel işletmecilik anlayışı ile işini yapıyor. Restoranın ismi 'Kala', Rumca 'İyi' anlamına geliyor. İyi şeyleri yapmaya adamış bir gurup, iyiliğin, güzelliğin, kalitenin, lezzetin peşinden, yaşanabilir daha iyi, güzel bir dünyanın hayalini kuruyor. Kala Cunda Restoran'ın sunumuna, lezzetlerine bayıldım. Her şey çok iyi, şef harikalar yaratıyor. Pişirmede odun ve is kokusunun lezzetleri farklılaştırdığını düşünüyorum. Bazı ürünleri bilinen yöntemlerin dışında çok özel yapıyorlar. Mesela burada ham karides şişe geçirilerek en natürel haliyle sunuluyor. Ciddi bir Ar-Ge çalışması yapmışlar. Kendilerinin yediği sevdiği ürünleri menüye koymuşlar. Mutfağın başında Swiss, Marriot gibi otellerde, ünlü mekanlarda görev yapan ünlü şef Yusuf Kepenek bulunuyor. Personeller içecek ve yemekler konusunda eğitimli. Temiz, pırıl pırıl bir hizmet ve servis kalitesi var.



FARKLI YORUMLAR

● Portekiz usulü piri piri kişnişli karidesi denemelisiniz. Girit ezmeye köz biberli, köz patlıcanlı ve Antep fıstıklı olmak üzere 3 farklı yorum katmışlar, çok da lezzetli olmuş.

● Ada köfte, Midilli Kapya köyüne ait bol kekikli, bol ekmekli az kıymalı gariban köftesi, endemik bir lezzet.

● Dana bonfilesini mutlaka denemelisiniz. Şalgamlı buğday risotto, havuç, biberiye ve demi glace sosla servis ediliyor.

● Dana kaburgayı çok severim, çok başarılıydı. Altında avakado püresi ve kış sebzeleri ile harika bir sunumla servis ediliyor.

● Sıcak humus, enginar dolması, Cunda peynir tabağı, el yapımı fetuccine ve deniz mahsullü, istiridye mantarı, taze kekik ve kişnişle servis edilen istiridye mantar risotto mutlaka denenmesi gerekenler arasında.

● Açık ateşten; kalamar ızgara, ahtapot ızgara, karides şiş, piri piri karides, saganaki ve vegan barbeküyü mutlaka tatmalısınız.

● Salata çeşitlerinde kinoalı, Grek, hellim ızgara somon füme salata öne çıkanlar arasında.

● Tatlı olarak, Ayvalık'a ait lordan yapılan Fatma Sakallı'nın lor tatlısı muhteşem denemelisiniz. Panna cotta, limonlu cheesecake ve çikolatalı sufle de seçenekler arasında.

SEZER ALTAN