İnci zarafeti

Yıllardır gördüğümüz an bize zarafeti ve eleganlığı anımsatan inci takılar, son dönemlerde sıkça karşımıza çıkmaya başladı. En sevdiğiniz kot pantolonunuzu muhteşem bir inci takı ile kesinlikle kombinleyebilirsiniz. Hatta rahat kıyafetler ve inci takılarınızla harika bir gece de geçirebilirsiniz. Hatta öyle popüler oldu ki sadece takılara değil kazaklara, kotlara bile yansıdı etkisi. Sıra inci kolye gibi kalabalık modeller ilginizi çekmiyorsa inci kolye ucu da tek başına yeterli olacaktır. Her ne kadar çok şık da olsalar gerçek inci takılar bazı bütçeler için uygun olmayabilir ama üzülmeyin imitasyon inci takı modelleri de en az gerçekleri kadar zarif ve şık!

FUNDA TANYOL