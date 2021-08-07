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Haberler Cumartesi Salopet sezonu geliyor

Salopet sezonu geliyor

Salopet sezonu geliyor

7.8.2021

90'lı yılların en moda parçalarından biri olan salopetlerin geri dönüşü ile herkes özellikle sonbahar ayları için salopet elbise ve tulum araştırmaya başladı. Slapotler sokak stilleri arasında belki de en rahat, en zahmetsiz şıklık sunan oldukça havalı parçalar arasında. Üst seçimleri jean salopet kombinlerinde stilinizi öne çıkaracak olan parçalar arasında en az ayakkabılar kadar önemli... Hem rahat hem de oldukça dikkat çekici sokak stilleri arasında yer alan salopet jeanler ile salaş gömleklerin uyumu oldukça dikkat çekiyor. Tarzınıza daha spor bir hava katmak için salopetin altına spor ayakkabıları tercih edebilirsiniz, etkileyici ve havalı bir sokak stili için jean salopetlerin altına önü açık topuklu ayakkabılar da tercih edebilirsiniz.

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