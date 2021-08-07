Sinemada film izlemeyi özlemişiz

Normalleşme sonrası sinema istatistikleri belli oldu. Ajans Press'in, Box Office Türkiye verilerinden elde ettiği bilgilere göre, pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen sinemalar, normalleşme sürecinin başlamasıyla 1 milyon 782 bin 296 seyirci ağırladı. 773 bin 392 kişi ile en çok izlenen film ise Hızlı ve Öfkeli 9 oldu.

SADECE YÜZDE 2 YERLİ FİLM

İkinci sırada 322 bin 564 izleyici ile Black Widow yer alırken, üçüncü sırada 122 bin 742 izleyici ile Korku Seansı: 3 Katil Şeytan, dördüncü sırada 84 bin 728 izleyici ile Sessiz Bir yer 2, beşinci sırada ise 66 bin 684 izleyici ile Arınma Gecesi: Sonsuza Dek yer aldı. Normalleşme sürecinin başladığı Temmuz ayından itibaren 31'i yeni olmak üzere toplam 53 film çıktığı gözlendi. Öte yandan normalleşme sonrası, en çok izlenen ilk 10 yapımın sadece 2'sini yerli filmler oluşturdu.



EN ÇOK İZLENEN 3 FİLM

HIZLI VE ÖFKELİ 9

Justin Lin'in yönetmen koltuğuna geri döndüğü Fast & Furious 9, Dom Toretto ve arkadaşlarının Dom'un kişisel geçmişinden gelen bir tehdide karşı mücadelelerini odağına alıyor. Bu kez tehlike Dom'u, en sevdiklerini kurtarmak istiyorsa geçmişinin günahlarıyla yüzleşmeye zorlayacaktır. Ekibi, bugüne kadar karşılaştıkları en yetenekli suikastçı ve yüksek performans sürücüsünün, Dom'un terk edilmiş erkek kardeşi olan Jakob'un liderliğindeki dünyayı yıkacak bir planı durdurmak için bir araya gelir.



BLACK WİDOW

Film, büyük bir tehdide karşı, geçmişinden çıkıp gelen ailesiyle işbirliği yapmak zorunda kalan Black Widow'un hikayesini konu ediyor. Natasha Romanoff, bilinen adıyla Black Widow'un geçmişiyle ilgili büyük bir komplo teorisi ortaya çıkar. Bu durum üzerine Natasha, hayatını karanlık tarafıyla yüzleşmek zorunda kalır. Herhangi bir şey tarafından durdurulması mümkün olmayan bir güç tarafından takip edilen Natasha, henüz Avenger olmadan kurduğu bozulmuş ilişkilerinin ve casus olarak geçminin üstesinden gelmek zorunda kalır.



KORKU SEANSI 3: KATİL ŞEYTAN

Film, şeytan tarafından ele geçirildiği düşünüldüğü bir gencin cinayet zanlısı olduğu davayı araştırırken daha korkunç bir sırrın açığa çıkmasını sağlayan paranomal davaları çözmeye çalıştıran Ed ve Lorraine Warren'ın hikayesini konu ediyor. Şeytani bir varlık tarafından ele geçirildiğini söyleyen bir cinayet zanlısı, kendisine yardım etmesi için soluğu Ed ve Lorraine Warren çiftinin yanında alır. Onlar çocuğun ruhunu kurtarmaya çalışırken, geçmişten günümüze uzanan daha karanlık bir sırrın ortaya çıkmasına neden olur.