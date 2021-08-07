Türk kahvesinin Amerika yolculuğu

TÜRK kahvesinin sunum ve hikayelerini yabancı toplumlara anlatmak amacıyla hazırlanan belgesel için kahvenin farklı şekillerde hazırlandığı Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Karabük, Ankara, İstanbul, İzmir ve Nevşehir'de çekimler yapıldı Turkish Coffee Lady Vakfı tarafından tasarlanan ve kahvenin farklı şekillerde hazırlandığı 7 şehirde çekimleri yapılan belgeselle Türk kahvesi kültürü ABD'de tanıtılacak.

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nde gösterime girmesi planlanan "Anadolu'nun Türk Kahveleri Öyküleri" (Turkish Coffee Tales of Anatolia) belgeselinin New York, Washington, Boston, Los Angeles, Las Vegas ve San Francisco gibi başlıca şehirlerde mikro art sanatçısı Hasan Kale'nin sanat gösterileriyle tanıtımı yapılacak.

Sosyal medyadan da tanıtımı gerçekleştirilecek belgeselin, Mardin'de dibek, Şanlıurfa'da mırra, Gaziantep'te menengiç, Karabük'te safranlı, Nevşehir'de közde, Ankara'da kumda, İzmir'de damla sakızlı ve İstanbul'da geleneksel Türk kahvesi üzerine çekimleri yapıldı. Yaklaşık 1 saat uzunluğundaki belgeselle Türk kahvesinin sunum ve hikayelerinin yabancı toplumlara etkili şekilde anlatılması amaçlanıyor. Türk kahvesinin 500 yıllık bir marka olduğunu söyleyen Gizem Şalcıgil White, 12 yıldır ABD ve farklı ülkelerde Türk kahvesinin tanıtımını yaptıklarını kaydetti. Şalcıgil, Türk kahvesinin gerçek hikayesinin anlatılmadığının dile getirerek, "Türk kahvesi 16. yüzyılda Türkler tarafından geliştirilmiş dünyanın ilk kahve pişirme metodu. Ancak biz bunun hikayesini ne yazık ki dünyaya anlatamadığımız için kahve denilince Türkiye akla gelmiyor" dedi.