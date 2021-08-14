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Haberler Cumartesi ColorPro Awards 2021’in teması ‘Yeni Macera’

ColorPro Awards 2021’in teması ‘Yeni Macera’

ColorPro Awards 2021’in teması ‘Yeni Macera’

14.8.2021

ViewSonic, Global Fotoğraf Yarışması ColorPro Awards 2021'de kadraja 'Yeni Macera' temasını taşıyor. Başvuruları 14 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan yarışmada birinci olan fotoğrafçı 3.000 Dolar, ColorPro VP2776 Monitör, Monogram Ana Konsolu, Shoot Frame Premium Üyeliği ve Capture One kalıcı lisansı kazanacak. Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar; aktarılan genel izlenim-edinilen duygu, özgünlük, yaratıcılık ve hikâye anlatımı ile ışık, pozlama, renk, ton ve uygulama gibi teknik yönler göz önünde bulundurularak değerlendirilecek.
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