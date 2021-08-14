ColorPro Awards 2021’in teması ‘Yeni Macera’

ViewSonic, Global Fotoğraf Yarışması ColorPro Awards 2021'de kadraja 'Yeni Macera' temasını taşıyor. Başvuruları 14 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan yarışmada birinci olan fotoğrafçı 3.000 Dolar, ColorPro VP2776 Monitör, Monogram Ana Konsolu, Shoot Frame Premium Üyeliği ve Capture One kalıcı lisansı kazanacak. Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar; aktarılan genel izlenim-edinilen duygu, özgünlük, yaratıcılık ve hikâye anlatımı ile ışık, pozlama, renk, ton ve uygulama gibi teknik yönler göz önünde bulundurularak değerlendirilecek.

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