Dantel artık gündüzün de vazgeçilmezi

Gündelik giyimde neredeyse vazgeçilmez hale gelen dantel desenleri, modanın da vazgeçilmez unsurlarından biri oluyor. Her daim şık ve zarif olmanın anahtarı olan dantel detaylar, bu sezon gece ve gündüz şıklığı için en ideal tercih olmaya aday. Dantel denilince genellikle akla ilk gelinlik ve abiye elbiseler gelir. Ancak son birkaç sezondur dantel detaylar, aklınıza gelebilecek birçok parça ile uyum sağlayan fonksiyonel bir kumaş türü haline geldi.

Her türlü bluz ve tişörtlerle uyum sağlayacak dantel etek modelleri, günlük kullanımda bile şık görünmenizi sağlıyor. Spor şık, zarif, ayrıcalıklı, muhteşem, romantik sevimli ve hatta seksi bir duruşla bütün dikkatleri üzerinize çekeceksiniz.





DEV BİR MODA SERÜVENİ: HOUSE OF GUCCİ

Modaseverlere müjdem var. Lady Gaga ve Adam Driver'ın başrollerinde olduğu film, 2021'in en çok beklenen yapımlarından biri. Film, Gucci ailesi hanedanının çöküşü sırasında Patrizia Reggiani (Gaga) ve Maurizio Gucci'ye (Driver) odaklanıyor. House of Gucci, Sara Gay Forden'ın Cinayet, Delilik, Cazibe ve Açgözlülüğün Sansasyonel Hikayesi kitabına dayanıyor. House of Gucci'nin, moda evinin 100. yıl dönümü olan 24 Kasım 2021'de vizyona girmesi bekleniyor. Çekimleri İtalya'da devam eden "House of Gucci"nin kadrosunda Adam Driver, Lady Gaga, Al Pacino, Jared Leto, Salma Hayek ve Jeremy Irons gibi isimler yer alıyor.

FULYA TANYOL