Kısa film festivali senaryoları bekliyor

18. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenecek olan Akbank Kısa Film Forum, Türkiye'de kısa film yapım olanaklarını artırmak, sinema sektörünün gelişimini desteklemek, yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmlerine maddi ve manevi katkı sunarak üretimi teşvik etmek amacıyla 24-25 Mart 2022 tarihleri arasında bir kısa film senaryo yarışması gerçekleştirilecek. Proje geliştirmeye yönelik etkinliklerin yanı sıra düzenlenecek olan senaryo yarışmasının başvuruları www.akbanksanat. com internet adresi üzerindeki online başvuru formu aracılığıyla 24 Aralık 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Ön seçici kurulun yarışmaya katılan aday senaryolar arasından belirlediği sekiz senaryonun senaristlerinin, jüri üyelerine yapacakları 15'er dakikalık sunumun ardından belirlenecek olan en başarılı senaryo 5 bin TL ile ödüllendirilecek.