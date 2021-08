Yeni nesil anneler de oyun seviyor

Mobil oyunların yükselişi her geçen gün artarken, mobil oyuncu olmak da artık tüm dünyada toplumların teknoloji kültürü haline gelmeye başladı. Mobil oyunlar, özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde en kolay ulaşılabilir eğlencelerimizden biri haline gelerek hayatımızın vazgeçilmez bir parçasına dönüştü. Mobil oyuncular denildiğinde aklımıza gelen koltuğun başına oturmuş erkekler klişesi kalıbı yıkılırken, artık mobil oyunların 7'den 70'e herkese hitap ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle mobil oyunları seven ve belki de herkesi şaşırtacak bir kitle var ki güçleri asla göz ardı edilemez; Anneler. Kadın mobil oyuncular ve özellikle anneler akıllarda mobil oyuncular kalıbından çıkarılmış olsalar da, aslında oyun oynamak için genellikle cep telefonlarını kullandıklarını ve sıklıkla mobil oyun oynadıklarını kimse inkar edemez. Dünya'nın en büyük mobil reklam platformlarından AdColony'nin, annelerin de mobil oyun topluluğunun önemli bir parçası olduğunu göstermek adına bağımsız araştırma şirketi GlobalWebIndex ile yaptığı araştırma annelerin mobil oyunlara yaklaşımlarını gözler önüne seriyor. Araştırma aynı zamanda markalar için en önemli ve büyük hedef kitlelerinden biri olan anneleri mobil cihazlarında nasıl yakalayabileceklerine dair önemli bilgileri gün yüzüne çıkarıyor.



25-34 YAŞ ARASI

Türkiye'de mobil oyun oynayan annelerin yüzde 34.9'u 25-34 yaş arasındayken, yüzde 32.2'si ise 35-44 yaş arasında. Ankete katılan annelerin yüzde 53.3'ü iki çocuğu olduğunu söylerken, yüzde 53,3'ünün çocukları 6-11 yaş arasında.



RAHATLAMAK İÇİN

Ankete katılan annelerin yüzde 87.1'i oyun oynamak için akıllı telefonlarını kullandığını belirtirken, yüzde 44,9'u ise gün içerisinde bir çok kez mobil oyun oynadığını belirtiyor. Tek bir oturumda, annelerin yüzde 25,8'i mobil oyunlarda 30-60 dakika arası oyun oynadığını belirtirken, bir günde yüzde 20,9'u 1-2 saat arası mobil oyun oynadığını söylüyor. Mobil oyunların kafamızı dağıtmak, dertlerimizden biraz olsun uzaklaşmak için her an yanımızda olduğu bir gerçek. Anneler için de bu durum değişmiyor. Ankete katılan annelerin yüzde 66,5'i eğlenmek için mobil oyun oynadıklarını belirtirken, yüzde 54,4'ü rahatlamak için, yüzde 40,6'sı ise ruh hallerini iyileştirmek için mobil oyun oynadıklarını söylüyor. Annelerin yüzde 44,1'i mobil oyun oynarken rahat hissettiğini, yüzde 28,9'unun ise mutlu hissettiğini belirtmesi de mobil oyunların kişiler üzerindeki pozitif etkisini bir kez daha kanıtlıyor.

HER GÜN OYNUYORLAR

Anneler gün içerisinde çalışırken, çocuklarına bakarken gerek eğlenmek gerekse kafa dağıtmak için yine mobil oyunlara koşuyor. %51,8'i öğle arası gibi zamanlarda mola verdiklerinde oyun oynadığını belirtirken, %41,9'u televizyon izlerken, %41,5'i ise uyumadan önce yatakta mobil oyun oynadıklarını söylüyor.